以色列防長暗示：以方未來或再動武阻伊朗擁核

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）6月12日發表聲明說，以色列必須確保未來有能力獨立行動，以阻止伊朗獲得核武器，為此他與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已指示以軍做好相應準備。



卡茨12日在聲明中說，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川著）正從美國利益出發推動與伊朗達成協議，其中也包括美以共同利益—即阻止伊朗獲得核武器。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面。（Reuters）

卡茨說：「我們期望他（特朗普）堅持這一原則，並在伊朗導彈計劃和『恐怖主義代理人』問題上同樣如此。」

聲明還稱，以色列不會從黎巴嫩、敘利亞、加沙地帶的「安全區」撤軍，強調以方的安全原則是同時應對來自近處和遠處的威脅，而不是妥協和讓步。

《以色列時報》（The Times of Israel）認為，卡茨的言論意味着，以色列未來或再次動用武力阻止伊朗擁核。

圖為2024年8月16日，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在12日晚播出的節目中，披露美伊諒解備忘錄草案部份內容，涉及停火安排、霍爾木茲海峽航運和經濟議題等。

針對核問題，阿拉格齊表示，伊方目前尚未作出任何實質性決定，相關議題留待後續談判處理。伊方堅持，若須處理現有高濃度濃縮鈾庫存，唯一可接受的方式是在伊朗境內進行稀釋處理，而非轉移至境外。

阿拉格齊也提到，伊朗與美國的協議草案定稿後，雙方將可能在未來幾天內以遠程方式簽署。

本文獲《聯合早報》授權轉載

