美國男殺弟挖對方眼球吞食　因患精神病判無罪　今被發現陳屍監獄

美媒5月23日報道，美國去年發生一件震驚全美的謀殺案，赫特根（Matthew Hertgen）去年2月殘忍殺害弟弟後，竟挖出對方眼球吞下，其後再報警自首。法院3月因犯人患有精神病而判其無罪，並安排了一場原定於本月舉行的聽證會，決定他是否須入住精神病院。然而，赫特根8日卻被發現陳屍於監獄，初步研判為疑似自殺。



美國《紐約郵報》23日報道，默瑟縣（Mercer County）檢察官辦公室最近證實，赫特根於8日在當地監獄去世，惟未公布屍檢報告。

赫特根2025年2月在家中突然以用力及高爾夫球桿，將26歲的親弟弟約瑟夫（Joseph Hertgen）刺傷打死，之後再挖出並吞食弟弟的眼球。

2025年2月，赫特根（Matthew Hertgen）涉嫌在自家豪宅毆打並殺死親弟弟（NJ Prosecutors office）

赫特根其後縱火燒死家中的寵物貓，然後報警稱家中發現一具屍體。警方接報趕抵現場後，將其逮捕。

報道指，赫特根曾是美國維思大學（Wesleyan University）明星足球員且在家境優渥的環境長大，但他自2021年起精神健康出現嚴重問題。

法院3月審理案件時，法醫心理學家稱赫特根被診斷出患有精神分裂症，後者遭受「預言與神聖」幻象，曾多次認為自己是耶穌基督、反基督者、上帝，或擁有多個靈魂，甚至還認為世界正處於末日邊緣，只有獻祭謀殺才能拯救世界。

2025年2月，赫特根（Matthew Hertgen）涉嫌在自家豪宅毆打並殺死親弟弟（NJ Prosecutors office）。圖為他維思大學球衣的照片。（維思大學網站）

法院當時裁定，赫特根因患有精神疾病而無須負上刑事責任，但安排了於5月舉行聽證會，決定赫特根未來的監護權由誰負責，其中一項決定或包括在州立精神病院接受中長期治療。