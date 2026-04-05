白宮擬斥巨資重開三藩市監獄島　特朗普：用作收押最兇惡重犯

美國白宮公布2027財政年度聯邦政府預算草案，當中包括一項1.52億美元（約12億港元）撥款以重開位於加州三藩市灣的阿爾卡特拉斯島（Alcatraz Island，又名監獄島）監獄，計劃將其重建為「最先進」嚴密監獄設施。



根據該草案，這筆資金將交由聯邦監獄局用作首年重建工程開支。相關撥款要求須待國會批准。

美國總統特朗普（Donald Trump）去年5月曾在社交平台表示，已指示司法部等部門大幅擴建並重開該監獄，以收押全美「最冷酷無情的暴力重犯」；他形容國家受暴徒及社會敗類困擾，該監獄將成為「法律、秩序與公義的象徵」。

美國惡魔島俯瞰圖。（Wiki Commons）

阿爾卡特拉斯島聯邦監獄於1934年啟用，因四面環海、水溫極低及水流湍急，曾被視為全美保安最嚴密的監獄，曾關押黑幫頭目卡邦（Al Capone）等知名囚犯。

據聯邦調查局（FBI）資料，官方聲稱該監獄無法逃脫，但在其運作的29年間，共有36名囚犯發動過14次越獄；官方紀錄中無人成功逃脫，惟有5人被列為「失蹤並推定溺斃」。監獄於1963年關閉，其後於1973年交由美國國家公園管理局向公眾開放。

該監獄的越獄事跡曾被改編成1979年由奇連伊士活（Clint Eastwood）主演的《逃出亞卡拉（Escape From Alcatraz）》，以及1996年由辛康納利（Sean Connery）主演的《石破天驚（The Rock）》等電影。