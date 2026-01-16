柬埔寨邊境現新詐騙園區？NGO：規模達KK園區40%　戒備森嚴似監獄

各國持續合作打擊詐騙活動，但詐騙園區會否轉移至其他地方的問題仍然備受關注，據非政府組織、馬來西亞國際人道主義組織（MHO）華裔社會公關代表胡傑良指，近期在柬埔寨邊境發現一個新詐騙園區，估計其規模達到「KK園區」五分之二。



馬來西亞《中國報》報道，新詐騙園區位於柬埔寨的烏拜川（Ou Bei Choan），地理位置靠近泰國西北部邊界的沙繳府（Sa Kaeo），距離泰國邊界僅約1公里。

胡傑良表示，該園區在Google衛星地圖上看起來好似一普通發展區，但實際上，園區戒備極其森嚴。外圍城牆高聳且布滿碎玻璃，所有園區宿舍的窗戶都安裝了封閉式的鐵花，如同一座巨大監獄。

胡傑良稱，「我們駕車慢慢繞着園區行駛，光是中間部份就花了10分鐘才走完，你可以想像它的面積有多大！雖然很多地方看似仍在擴建，但實際上已經投入運作。」

他強調，雖然柬埔寨政府宣稱正極力打擊詐騙活動，但他希望當局真的有決心，徹底剿滅這些非法詐騙園區。