伊朗戰爭衝擊能源供應　印度政府推汽油柴油限購措施

由於伊朗戰爭導致全球供應鏈受阻，印度已禁止商業燃料買家從零售加油站購買汽油和柴油，並限制每日柴油購買量，以防止當地出現燃料短缺。



據路透社報道，印度政府6月11日（周四）晚上發布命令，零售加油站經銷商被要求每日向每位顧客或每輛車出售的柴油不得超過200升，而買家被禁止轉售燃料。

2026年5月22日，印度古吉拉特邦（Gujarat）哈爾瓦德（Halvad），由於伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽關閉，印度面臨油價上漲，貨車與拖拉車在油站排隊加油。（Reuters）

印度的貨車運輸公司等商業用戶一直從國營的零售點購買柴油，這裏的價格低於批發供應點，導致部分地區的加油站出現燃料短缺。

政府表示，需要採取限制措施，以確保汽油和柴油的公平供應，防止燃料被挪用和囤積，並以合理的價格維持不間斷的燃料供應。

柴油約佔印度燃料需求的40%，但工業用戶購買每升柴油的價格比零售價高出40盧比。

政府稱，5月，私營零售商的柴油銷量下降了58%，而國有企業的銷量大幅飆升，部分地區的增幅超過30%。

「這旨在限制大宗消費者從零售網點購買柴油，從而避免他們濫用價格套利。」

命令指出，受美伊衝突影響，地緣政治緊張局勢已使全球石油供應鏈、運輸物流和產品供應面臨壓力，因此必須採取審慎的管理和節約措施。

2026年5月23日，印度古吉拉特邦（Gujarat）甘地達姆（Gandhidham），由於伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽關閉，印度面臨不斷上漲的油價，圖為貨車正在油站加油。（Reuters）

命令也指出，這些措施最長可達90天。

本文獲《聯合早報》授權轉載

