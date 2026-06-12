印度女網紅拍片炫富變「犯案指南」　匪徒深夜入屋偷光財物｜有片

印度中央邦近日發生一宗入室竊盜案。一名擁有數十萬粉絲、經常炫富的女網紅Rachna Gurjar，近期拍片公開自己的家居環境，還像擺檔般陳列展示自己的大量金飾與現金。結果，其炫富影片變成賊人的「犯案指南」，賊人掌握其家居環境後，於上周六（6日）入屋盜竊，偷走了總價值約80萬至100萬盧比（約6.58萬至8.23萬港元）的金銀首飾、現金和一箱能量飲料。



印媒報道，事主Rachna Gurjar是一位家庭主婦兼YouTuber，其分享的影片內容大多是上炫耀金飾、現金和奢華生活方式，她近日的一段影片，更拍攝了家中的各個角落，從入口到房間。在另一段影片中，她將貴重物品（包括珠寶和現金）放在桌子上，並拍攝了下來。

上周六凌晨約2時，賊人趁事主一家人熟睡之際，將他們反鎖在房內，然後有條不紊地搜刮屋內財物，甚至連一整箱能量飲料也不放過。直到凌晨4時，事主一家人才驚覺被反鎖房內，於是向親友求助開門，卻發現家中已被洗劫一空。

Gurjar向警方表示，賊人不僅可能用棍棒改變了監視器的角度，避免被拍到樣貌，更事先破壞圍欄和架設木梯以翻牆進入住宅庭院，顯然是經過縝密計劃。

當地警方證實已對此案展開調查，警方初步推測疑犯可能來自同個村莊或附近地區，並可能熟悉這棟房子和這家人的生活習慣。

警方又指，事主過去在社交媒體發布的許多影片，包括部份拍下其家中玄關及各個房間的畫面，甚至大方展示大量金飾與現金的畫面，猶如「犯案指南」。這些內容極有可能幫助歹徒精確掌握屋內格局與財物位置，進而策劃了此次竊盜。