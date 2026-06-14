特朗普都無面畀？　甘迺迪中心按法院命令拆取外牆名字｜有片

據美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府提交的合規通知，特朗普的名字已於6月13日（週六）從甘迺迪中心（Kennedy Center）正面移除。此前，聯邦法院駁回特朗普政府試圖阻止移除該名字的最後期限的請求。



網民分享工人在甘迺迪中心拆取特朗普名字的畫面：

據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報道，特朗普政府的律師在文件中寫道，甘迺迪中心已更新其網站，指政府已「移除所有聲稱將甘迺迪中心命名為總統特朗普的標誌」，並撤回相關的商標申請。

甘迺迪中心主席兼行政總監弗洛卡（Matt Floca）在6月13日提交的另一份法庭文件中表示，特朗普先生的名字已從所有實體標誌、中心網站以及所有文件中移除，包括員工電郵簽名、信箋抬頭和宣傳冊。

這些文件於美東時間13日上午11時（本港時間13日晚上11時）左右提交。

現場照片顯示，一塊防水布覆蓋了特朗普名字原先所在的位置以及部分剩餘的名牌。目前尚不清楚這塊防水布會保留多久。

美國地方法院法官庫珀（Christopher Cooper）5月裁定，總統的名字被非法添加到約翰·F·甘迺迪表演藝術中心，並下令在6月12日（周五）當日結束前將其移除。他還駁回特朗普政府將甘迺迪中心關閉兩年進行翻修的計劃。

6月12日晚上，庫柏駁回特朗普政府最後一刻提出的暫緩執行禁令的請求，這代表原定的拆取時限依然有效。

據報道，特朗普2025年重返白宮後不久便開始對甘迺迪中心進行改組，撤換了民主黨任命的董事會成員，並安插了自己的盟友和政府高官。2025年12月，甘迺迪中心大樓宣布加上特朗普的名字，改名為「唐納德·J·特朗普和約翰·F·甘迺迪表演藝術紀念中心」（The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts）。