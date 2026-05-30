美法官下令將特朗普名字從甘迺迪中心移除　未經國會立法不得更名

美國華盛頓聯邦地區法官5月29日（周五）下令將總統特朗普（Donald Trump）的名字從甘迺迪表演藝術中心移除，裁定未經國會立法，不得更改這座華盛頓標誌性場館的名稱。美國白宮去年12月宣布將甘迺迪中心更名為「特朗普-甘迺迪中心（Trump Kennedy Center）」，此舉當時遭到美國民主黨和甘迺迪家族的強烈反對。



綜合路透社與美媒報道，華盛頓聯邦地方法官庫珀（Christopher Cooper）下令，要求特朗普政府在14天內拆除所有印有特朗普姓名的實體標識，並從官方文件中刪除任何提及「特朗普-甘迺迪中心」的內容。

2025年12月19日，美國華盛頓特區，一名工人站在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）外牆上新加入的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的名字旁。此前一天，該中心董事會宣布將更名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center） 。（Reuters）

庫柏稱，董事會單方面將特朗普的名字加入該中心，此舉已「超越其法定權限」。他表示，甘迺迪中心的名稱是由國會命名，只有國會才有權更改。

甘迺迪中心公共關係副總裁達拉維（Roma Daravi）周五表示，該機構「相信上訴法院會支持董事會的意願，認可總統特朗普對我們國家文化中心的歷史性貢獻」。她表示，該決定將被「仔細」審查。