美法官下令將特朗普名字從甘迺迪中心移除 未經國會立法不得更名
撰文：張涵語
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美國華盛頓聯邦地區法官5月29日（周五）下令將總統特朗普（Donald Trump）的名字從甘迺迪表演藝術中心移除，裁定未經國會立法，不得更改這座華盛頓標誌性場館的名稱。美國白宮去年12月宣布將甘迺迪中心更名為「特朗普-甘迺迪中心（Trump Kennedy Center）」，此舉當時遭到美國民主黨和甘迺迪家族的強烈反對。
綜合路透社與美媒報道，華盛頓聯邦地方法官庫珀（Christopher Cooper）下令，要求特朗普政府在14天內拆除所有印有特朗普姓名的實體標識，並從官方文件中刪除任何提及「特朗普-甘迺迪中心」的內容。
庫柏稱，董事會單方面將特朗普的名字加入該中心，此舉已「超越其法定權限」。他表示，甘迺迪中心的名稱是由國會命名，只有國會才有權更改。
甘迺迪中心公共關係副總裁達拉維（Roma Daravi）周五表示，該機構「相信上訴法院會支持董事會的意願，認可總統特朗普對我們國家文化中心的歷史性貢獻」。她表示，該決定將被「仔細」審查。
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