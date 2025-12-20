美國甘迺迪中心重新命名　加入特朗普名字遭批：國會才有權改名

美國甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）此前遭總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模撤換董事會人事，12月18日決定改名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。但有董事會成員以及甘迺迪家族成員批評決定，認為只有美國國會才能為中心改名。



這座用來紀念已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy，JFK）的中心，19日已經為外牆上的名稱加上了「特朗普」（Donald Trump）字樣。雖然決定獲得董事會成員一致投票通過，但有部分成員發出批評。

董事會成員、甘迺迪的侄女凱莉（Kerry Kennedy）表示，她將在3年又1個月後、特朗普總統任期結束時，拿鎬頭把特朗普名字從外牆上撬下來：「我需要人幫忙扶梯子。你們加入嗎？」

董事會中的幾名民主黨人亦發表聲明，聲稱未經國會批准，禁止為甘迺迪中心改名。其中，民主黨眾議員Joyce Beatty否認董事會一致通過決定：「我在電話會議中被靜音，不被允許發言或表達反對意見。」

2025年12月19日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的名字被加在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）外牆上。此前一天，該中心董事會宣布將更名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center） 。（Reuters）

前國會歷史學家Ray Smock在一封電子郵件中寫道：「該中心是依法命名的，若要改名須先修改1964年一項法律。董事會也不是立法機構，國會才是立法者。」

1964年是甘迺迪遇刺身亡後的次年，當時國會將這座中心以他命名。法律明確禁止董事會將該中心改建為紀念其他任何人的紀念館，也禁止在外牆上刻上其他人的名字。