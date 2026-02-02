甘迺迪中心剛獲「正名」　特朗普：中心7月起關閉兩年翻新

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社媒平台宣佈，「特朗普-甘迺迪中心」（Trump Kennedy Center）將從7月4日起停辦所有活動約兩年，以進行翻修。



路透社報道，特朗普周日（2月1日）在Truth Social寫道：「我要讓特朗普-甘迺迪中心在成功、美感、宏偉程度上達到最高水平，最快的方法就是暫停娛樂項目運營約兩年，並計劃舉行盛大的重新開放儀式，其規模將與以往任何同類設施的重新開放相媲美，甚至超越以往。」

特朗普去年2月撤換了甘迺迪中心的半數董事會成員，由自己擔任甘迺迪中心主席，並將這座位於華盛頓特區的標誌性建築更名為「特朗普-甘迺迪中心」，引發了新一輪的爭議。

甘迺迪中心以美國第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名，於1971年正式啟用。

2025年12月，美國白宮宣佈甘迺迪中心更名為「特朗普-甘迺迪中心」。這一更名已直接影響了甘迺迪中心的正常文化活動，一些音樂家和演出團體陸續宣佈取消或退出在特朗普-甘迺迪中心的演出。

2025年12月19日，美國華盛頓特區，一名工人站在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）外牆上新加入的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的名字旁。此前一天，該中心董事會宣布將更名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center） 。（Reuters）

更名舉動遭到美國民主黨和甘迺迪家族強烈反對。民主黨籍的眾議院少數黨領袖傑弗里斯

（Hakeem Jeffries）說，甘迺迪中心董事會沒有權力這樣做，只有國會才能給甘迺迪中心更名。甘迺迪侄女施賴弗（Maria Shriver）在社媒發文說，特朗普將自己名字置於甘迺迪之前的行徑「荒謬至極」。

