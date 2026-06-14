特朗普稱今日與伊朗簽署諒解備忘錄　霍爾木茲海峽隨後將重開

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，與伊朗的諒解備忘錄將於明日（本港時間14日）簽署，並補充說「備忘錄簽署後，霍爾木茲海峽將立即向所有人開放」。



特朗普美東時間13日中午發文表示：「（前總統）奧巴馬（Barack Obama）與伊朗達成的協議《聯合全面行動計劃》（JCPOA）為伊朗提供了一條通往核武器的便捷、美好、順暢的道路。伊朗本應在六年前就擁有核武器，而且早就使用了。我與伊朗達成的協議則截然不同，它是一道阻擋核武的屏障！」

2026年6月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，與伊朗的諒解備忘錄將於明日（本港時間14日）簽署，並補充說「備忘錄簽署後，霍爾木茲海峽將立即向所有人開放」。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普強調：「事實上，伊朗不再想要擁有核武器，也絕不會透過購買、研發或其他任何方式獲得核武器。該協議計劃於明日（14日）簽署，簽署後，霍爾木茲海峽將立即向所有人重開。」

特朗普重申：「我們與伊朗的關係與過往任何一屆政府都截然不同，也更加良好。與奧巴馬向伊朗支付數千億美元（包括17億美元現金）的做法不同，我們不會再有任何金錢交易。」

特朗普表示：「在時機成熟、局勢平靜之時，我們將憑藉我們精良的B-2轟炸機及其傑出飛行員的精湛技藝，深入挖掘那些深埋于巍峨花崗岩山脈之下的核塵埃，並將其傾瀉而下，無論其位於伊朗還是美國境內，最終將其銷毀。」

2026年3月31日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署有關郵寄選票的行政命令時發表講話。（Reuters）

他總結道：「我們期待與伊朗以及整個中東地區在未來長期合作。希望整個過程能夠快速、順利、輕鬆地完成。如果未能如願，我們還有最終的替代方案，希望它永遠不會再啟用！」