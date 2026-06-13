特朗普八十大壽在即　稱「別祝我生日快樂」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月14日踏入八十大壽，他日前受訪時坦言，自己不喜歡80這個數字，因此大家無需祝他生日快樂。



《今日美國》（USA Today）12日報道，特朗普11日與醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）署長奧茲（Mehmet Oz）交談時，後者提及14日在白宮南草坪舉行UFC格鬥比賽，作為慶祝美國獨立250週年、國旗日（Flag Day）及特朗普八十大壽的活動時，問及舉行的原因。

2026年6月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮橢圓形辦公室簽署《確保美國安全法案》（Secure America Act）。（Reuters）

特朗普回應稱，祝賀11日踏入66歲生日的奧茲生日快樂，稱對方年輕而且仍有很多年人生，但叫對方不要祝他生日快樂。

他表示，自己對即將來臨的生日並不感到高興，形容從來沒想過太多這個數字，指不喜歡它，但無論如何都已經來到這裏。

特朗普夫婦2025年1月20日早上抵達白宮，與卸任在即的拜登及其妻子吉爾茶聚，圖為4人在白宮門前合照（Reuters）

報道指，特朗普一直與年紀相近的前總統拜登（Joe Biden）的能力保持距離，前者在2024年總統大選時，曾嘲笑當時81歲的拜登缺乏活力；而特朗普上月則形容自己的感覺與50年前一樣，笑稱吃零食或是自己狀態良好的理由，指認識很多人在餐廳吃得清淡，自己就大魚大肉，他們着重體重，最終卻「先行一步」。