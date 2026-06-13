特朗普八十大壽在即 稱「別祝我生日快樂」
撰文：張子傑
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月14日踏入八十大壽，他日前受訪時坦言，自己不喜歡80這個數字，因此大家無需祝他生日快樂。
《今日美國》（USA Today）12日報道，特朗普11日與醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）署長奧茲（Mehmet Oz）交談時，後者提及14日在白宮南草坪舉行UFC格鬥比賽，作為慶祝美國獨立250週年、國旗日（Flag Day）及特朗普八十大壽的活動時，問及舉行的原因。
特朗普回應稱，祝賀11日踏入66歲生日的奧茲生日快樂，稱對方年輕而且仍有很多年人生，但叫對方不要祝他生日快樂。
他表示，自己對即將來臨的生日並不感到高興，形容從來沒想過太多這個數字，指不喜歡它，但無論如何都已經來到這裏。
報道指，特朗普一直與年紀相近的前總統拜登（Joe Biden）的能力保持距離，前者在2024年總統大選時，曾嘲笑當時81歲的拜登缺乏活力；而特朗普上月則形容自己的感覺與50年前一樣，笑稱吃零食或是自己狀態良好的理由，指認識很多人在餐廳吃得清淡，自己就大魚大肉，他們着重體重，最終卻「先行一步」。
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