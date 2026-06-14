美伊簽署備忘錄在即　伊朗強硬派批評談判官員過度讓步

數十名民眾聚集在伊朗東北部城市馬什哈德（Mashhad）的外交部辦公樓外舉行抗議活動，高喊口號反對和平協議，並要求伊朗高級外交官阿拉格齊（Abbas Araghchi）對此負責。



伊朗法爾斯通訊社（FARS）的一段視頻顯示，身着黑色罩袍的婦女周六（6月13日）在外交部辦公樓前揮舞着紅黑相間的旗幟，高喊「打倒卑鄙的阿拉格齊，滲透者！」

抗議者也高喊「阿拉格齊，辭職」，以及「（伊朗議長兼首席談判代表）加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf，又譯卡利巴夫），辭職」。

這次抗議正值美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和調解方巴基斯坦力推的和平協議遭到伊朗強硬派人士反對之際。

2026年6月7日，伊朗德黑蘭民眾舉行反美反以集會，一名小孩舉著伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片。（WANA via REUTERS ）

強硬派人士認為，協議不符合伊朗的利益，會削弱德黑蘭在霍爾木茲海峽的影響力。他們也指責伊朗談判代表為了達成協議做出了過多讓步。

阿拉格齊周五（12日）接受國家電視台採訪時指出，擺在桌面上的協議要求美國解除對伊朗港口的海上封鎖，這是美國對伊朗封鎖霍爾木茲海峽的回應。

2026年5月14日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在印度新德里出席金磚（BRICS）國家外長會議。（Reuters）

他對此說，「霍爾木茲海峽的管理將與以往截然不同」，並稱這一水道是伊朗「主要的威懾手段」之一。

特朗普和巴基斯坦稱，結束戰爭的協議最早可能在周日（14日）簽署，但德黑蘭方面對簽署時間持更為謹慎的態度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

