美伊簽署備忘錄在即　伊朗強硬派批評談判官員過度讓步

撰文：聯合早報
出版：更新：

數十名民眾聚集在伊朗東北部城市馬什哈德（Mashhad）的外交部辦公樓外舉行抗議活動，高喊口號反對和平協議，並要求伊朗高級外交官阿拉格齊（Abbas Araghchi）對此負責。

伊朗法爾斯通訊社（FARS）的一段視頻顯示，身着黑色罩袍的婦女周六（6月13日）在外交部辦公樓前揮舞着紅黑相間的旗幟，高喊「打倒卑鄙的阿拉格齊，滲透者！」

抗議者也高喊「阿拉格齊，辭職」，以及「（伊朗議長兼首席談判代表）加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf，又譯卡利巴夫），辭職」。

這次抗議正值美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和調解方巴基斯坦力推的和平協議遭到伊朗強硬派人士反對之際。

2026年6月7日，伊朗德黑蘭民眾舉行反美反以集會，一名小孩舉著伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片。（WANA via REUTERS ）

強硬派人士認為，協議不符合伊朗的利益，會削弱德黑蘭在霍爾木茲海峽的影響力。他們也指責伊朗談判代表為了達成協議做出了過多讓步。

阿拉格齊周五（12日）接受國家電視台採訪時指出，擺在桌面上的協議要求美國解除對伊朗港口的海上封鎖，這是美國對伊朗封鎖霍爾木茲海峽的回應。

2026年5月14日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在印度新德里出席金磚（BRICS）國家外長會議。（Reuters）

他對此說，「霍爾木茲海峽的管理將與以往截然不同」，並稱這一水道是伊朗「主要的威懾手段」之一。

特朗普和巴基斯坦稱，結束戰爭的協議最早可能在周日（14日）簽署，但德黑蘭方面對簽署時間持更為謹慎的態度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

伊朗否認今日將與美國簽署備忘錄　批評特朗普只想為生日增光美軍被指曾擬派地面部隊強取伊朗濃縮鈾　特朗普憂傷亡慘重叫停特朗普稱今日與伊朗簽署諒解備忘錄　霍爾木茲海峽隨後將重開
美國
伊朗
美伊關係（美國伊朗關係）
中東
霍爾木茲海峽
特朗普