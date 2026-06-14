伊朗否認今日將與美國簽署備忘錄　批評特朗普只想為生日增光

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，將於6月14日（周日）與伊朗簽署諒解備忘錄。伊朗革命衛隊（IRGC）其後否認將於今日與美方簽署協議，並批評特朗普「不尋常地堅持」要在今日簽署協議，只是想將協議用作個人宣傳。特朗普6月14日慶祝80歲生日。



據美媒報道，伊朗革命衛隊將這一時間表描述為「對伊朗談判團隊的考驗」，並指出特朗普的聲明「是在伊朗談判代表明確表示備忘錄尚未最終定稿，且週日絕對不會簽署的情況下發布的」。

2025年6月23日，插圖可以看見伊朗國旗、美元鈔票以及石油管道和油桶的模型。（Reuters）

該組織在Telegram上發文表示，特朗普意圖將簽署日期安排在6月14日，與他的生日重疊。

聲明中寫道：「一些觀察人士認為，他如此堅持可能是出於一種象徵性的目的，希望藉此機會進行個人宣傳。」

伊朗外交部發言人巴加埃（Ismail Baghai）同日較早時亦否認有關美伊停火協議將在瑞士日內瓦簽署的報道。

據伊朗半官方通訊社塔斯尼姆通訊社報道，巴加埃表示：「簽署協議的具體時間尚待確定；然而，未來兩日內，我們沒有前往日內瓦或其他地方的計劃。」

目前，簽署美伊諒解備忘錄的具體安排仍不明朗。美伊官員提出的方案包括「遠程」電子簽署協議，之後可能再擇日舉行線下聯合簽署儀式。

2025年4月14日，圖為伊朗外交部發言人巴加埃（Ismail Baghai）。（網絡圖片）

然而，巴蓋伊強調，雙方「從未如此接近達成共識」。