世界盃2026｜英格蘭職球員裝備失竊案　兩疑犯遭起訴

兩名男子因涉嫌在世界盃期間，從英格蘭隊盜竊價值1.8萬美元（約14萬港元）的裝備和器材而被起訴。



法媒報道，傑克遜縣（Jackson County）檢察官約翰遜（Melesa Johnson）辦公室星期六（12月13日）發聲明稱，薩利克（Mustafa Salik）和卡邁勒（Erfan Kamal）均被控一項接收贓物的罪名。根據密蘇里州法律，若罪成，將面對最長七年監禁。

這些裝備是從車輛上被盜的，當時英格蘭隊正從佛羅里達州的訓練營運往堪薩斯城的世界盃訓練基地。

聲明指出：「傑克遜縣絕不容忍任何針對世界盃訪客的犯罪活動，包括前來參賽的國際球隊。」

世界盃：圖為2026年6月9日，英格蘭球員在佛羅里達州棕櫚灘進行訓練。（Reuters）

堪薩斯城市長盧卡斯（Quinton Lucas）讚揚警方和檢察官辦公室在多個州偵破一宗案件、幫助犯罪受害者追回運輸途中被盜物品方面所做出的努力。

此前，英格蘭後備門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）指出，在大部分被盜物品被追回後，他的球鞋也找回來了。

世界盃：圖為2026年6月13日，效力水晶宮的英格蘭門將甸恩軒達臣在堪薩斯城出席訓練。（IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff）

英格蘭是世界盃奪冠熱門球隊之一。他們將於下周三（17日）在世界盃分組賽中對陣克羅地亞，開啟他們的世界盃征程，之後還將在L組對陣加納和巴拿馬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

