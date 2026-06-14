世界盃2026｜阿根廷球迷為到場向美斯等打氣　踏單車橫越17國赴美

阿根廷準備在今屆世界盃爭取衛冕，因此成為不少球迷關注的對象。三名阿根廷球迷為了支持美斯（Leo Messi，又譯梅西）等同鄉球星，於是踏上長達11000英里（約17703公里）的單車之旅前往美國，期間需要克服高原氣候及恐襲威脅，但他們認為一切都是值得。



《紐約郵報》6月13日報道，29歲的阿根廷球迷Vicente Conculini表示，他向56歲的朋友Miguel Silio提議踏單車前往美國觀戰，於是他們在去年8月16日聯同49歲的Yomandu Martínez由鄰近烏拉圭的邊境城市瓜萊瓜伊丘（Gualeguaychú）出發，經過長達8個半月的旅程，最終在5月1日進入美國德州的邊境城市拉雷多（Laredo），並在6月3日抵達阿根廷的集訓地密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）。

Conculini提到，這次旅程源自Miguel曾在過去兩屆世界盃都以踏單車前往主辦國，包括在2018年由西班牙馬德里到俄羅斯，以及2022年由馬德里到卡塔爾，而對方今次則第三度以同樣形式參與世界盃。

世界盃：阿根廷三名球迷經過大半年的長距離單車之旅，最終成功抵達美斯及隊友在美國的集訓地。（IG/vicenteconculini）

Conculini稱自己為了實現今次單車之旅，辭去在荷蘭的酒店工作，並在旅程間於Instagram分享旅程點滴。他形容大家最享受在哥倫比亞、哥斯達黎加及墨西哥的行程，惟他們在玻利維亞則需要面對高原氣候；於巴拉圭西部更缺乏食水24小時，一度令Conculini萌生放棄念頭。而在哥倫比亞期間，有當地民眾稱他們身處的餐廳附近12英里（約19.3公里）地方有貨車遭受炸彈襲擊，因此警告他們不要再晚上外出。

他們抵達美國後，曾在聖安東尼奧（San Antonio）停留，並獲同鄉、NBA馬刺傳奇球星真路比利（Manu Ginobili，又譯吉諾比利）邀請觀看西岸季後賽四強比賽。

Conculini指很多人即使並非同鄉，都因為美斯而想看阿根廷的比賽，因此門票競爭激烈。他們雖然無法在世界盃網站購入阿根廷賽事的門票，但三人在堪薩斯城參加足球賽期間獲贈6月16日上演的阿根廷對阿爾及利亞門票，以表揚他們的單車之旅。

他坦言希望可以在22及27日在達拉斯為阿根廷打氣，期望美斯和隊友可以在今屆世界盃有好表現，令他們可以有更多追隨愛隊的機會。