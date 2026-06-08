英法德支持俄烏直接對話　澤連斯基私下會俄富豪傳遞和平訊息

英國、德國及法國領導人表態支持烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行直接對話的提議。三方強調歐洲將作為基輔的堅定支持者，在尋求和平解決方案中發揮關鍵作用。



綜合德國之聲（DW）與《衛報》（The Guardian）6月8日報道，在英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）於倫敦主持的會談中，德國總理默茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）與澤連斯基進行磋商。

會後聯合聲明對澤連斯基上週致普京公開信、提議舉行面對面會談以謀求停火的外交努力表示讚賞。澤連斯基在會中向施紀賢表示，烏克蘭需要更多用於防空系統的導彈，以對抗俄羅斯「榛樹」（Oreshnik，又譯奧列什尼克）高超音速彈道導彈，為保護能源基礎設施及過冬做準備。

2026年6月2日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，烏克蘭第聶伯羅發生俄羅斯無人機和飛彈攻擊的地點。（Reuters）

烏克蘭最高陸軍司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi ）同日表示，自2026年初以來，烏克蘭軍隊已收復超過600平方公里的領土，而光是5月份，烏克蘭就收復了比失去的領土多 100平方公里的土地。

另一方面，澤連斯基首次證實，俄羅斯億萬富豪、英超球會車路士前班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）曾到訪基輔，提議在俄烏之間傳遞「靜默」訊息。目前，普京已明確表示，除非基輔放棄頓巴斯地區（包括頓內茨克和盧甘斯克兩州），否則俄羅斯不會停止在烏克蘭的戰鬥。

圖為2014年4月30日，時任車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）於倫敦觀看賽事。（Reuters）

會談前夕，俄羅斯一架無人機擊中了切爾諾貝爾核電站附近一個乏核燃料儲存設施的附屬建築，引發火災但未造成輻射外洩。烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）譴責這是俄羅斯「系統性、蓄意且不可接受的核訛詐」。此外，烏克蘭無人機襲擊克里米亞一列火車，據俄方指稱導致人員傷亡。