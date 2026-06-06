普京批公開信無禮拒絕面對面談判　澤連斯基指對方無意結束衝突

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月5日（周五）拒絕了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出舉行面對面會談的提議，反而堅持認為俄羅斯將在烏克蘭實現其戰爭目標，包括佔領整個東部頓巴斯地區。澤連斯基則表示，普京的拒絕顯示克里姆林宮無意結束衝突。



據英國《衛報》報道，在聖彼得堡舉行的經濟論壇上，普京稱澤連斯基的公開信言詞粗魯無禮。普京甚至拒絕提及澤連斯基的姓名，只稱之為信件作者。當被問及他們是否可以會面討論結束衝突時，普京斬釘截鐵地表示：「目前看來沒有意義。」

澤連斯基向普京發出的公開信：

澤連斯基4日（周四）發表公開信，信中提議在瑞士或土耳其等第三國舉行會晤。信中表示，外交努力應從目前的戰事前線開始，烏克蘭已準備好在談判期間全面停火。

信中也提及俄羅斯近期在軍事上遭遇的挫敗，以及烏克蘭襲擊克里米亞關鍵補給線導致當地燃料日益短缺。在3日論壇開幕前數小時，烏克蘭的無人機襲擊了聖彼得堡的石油碼頭，現場據報出現滾滾濃煙。

據報道，普京對俄國近來遭到襲擊不以為意，並表示他的領土要求沒有改變。他聲稱俄羅斯控制了整個盧甘斯克地區（Luhansk，基輔否認這個說法），以及頓涅茨克地區（ Donetsk ）超過85%的領土。他重申要求烏克蘭放棄赫爾松和札波羅熱地區全部領土的要求。

2026年6月5日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin）出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）期間，與中國國家副主席韓正（不在圖中）舉行會晤。（Reuters）

普京呼籲應追求「長期和平」，並質疑：「這封信的目的是什麼？是為了營造會晤的氛圍嗎？還是為了阻止會晤的發生？我認為是後者。」 他向俄羅斯軍隊喊話：「兄弟們，繼續努力！」

對此，澤連斯基表示：「不幸的是，俄方再次選擇了戰爭。大家都聽到他們的回應，一個軟弱無力的回應，我認為這樣的回應會讓世界上很多人感到失望。」

報道指，澤連斯基最新的和平提案贏得包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在內的主要盟友的認可。

澤連斯基計劃6月7日（周日）在倫敦會見馬克龍、英國首相施紀賢（Keir Starmer，施凱爾或斯塔默）和德國總理默茨（Friedrich Merz），期望能為結束戰爭的努力注入新動力。

2026年6月5日，俄羅斯聖彼得堡，圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）出席聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）。2026年4月16日，荷蘭米德爾堡，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）出席新聞發布會。（Reuters）

有分析認為，澤連斯基發的這封公開信並不是向普京發的，而是考慮到烏克蘭盟友的利益，並意在激怒普京。信中也尖銳地提醒普京，俄羅斯過去的歷史總會給其統治者帶來教訓。 信中寫道：「當俄羅斯感到疲倦時，變革就會到來，」