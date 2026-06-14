美伊協議擬「線上簽署」　美媒：萬斯來不及在特朗普出訪前趕回

美媒Axios 6月13日（周六）報道，美伊協議擬於周日（14日）線上簽署，該決定源於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和副總統萬斯（JD Vance）行程因素。不過，伊朗方面在周六曾表示，簽署時間尚未確定，但「不會是明天」。



知情人士透露，美國總統與副總統依法不得同時出國訪問，而美方談判負責人萬斯無法在特朗普15日上午出訪G7峰會前返美，為了迅速確認協議、並避免任何變數，協議簽署選擇線上方式進行。

巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）證實線上簽約安排，稱巴基斯坦正在為「即將進行線上簽署的和平協議」做準備。特朗普也發文稱協議簽署後，霍爾木茲海峽馬上開放，且美國與伊朗關係將「更加良好」。

2026年1月9日，美國華盛頓特區，副總統萬斯（JD Vance）與總統特朗普（Donald Trump）出席白宮活動。（Getty）

不過，伊方批評特朗普「不同尋常地堅持」在周日簽署，並表示協議框架「尚未最終確定」；伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）周六曾表示，簽署日期「不會是明天」，但「不排除是未來幾天」。

報道稱，特朗普將在G7峰會期間，與埃及、卡塔爾、阿聯酋等領導人會晤，重點討論美伊協議、海峽水雷清除等議題。