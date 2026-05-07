日本成田機場黃金走私案激增　今年查獲33宗全來自香港涉款6000萬

據日媒報道，在金價持續高企的背景下，今年1月至3月，成田機場查獲約46公斤走私黃金。短短三個月內，查獲的黃金數量就達到去年全年總量的75%。報道指今年查獲的33宗黃金走私案件，所有犯案者均來自香港。



《日本放送協會》5月6日報導，根據東京海關成田分局統計，今年1月至3月，成田機場共發生33件黃金走私案件，查獲黃金約46公斤。

NHK就成田機場黃金走私案激增的報道：

2025年同期，成田機場共發生65宗黃金走私案件，查獲黃金約61公斤。今年查獲黃金的數量已相當於去年全年總量的75%。

在查獲的黃金中，45公斤為粉末狀，走私者將約200克的黃金粉末分別裝入保險套，藏匿於體內。

報道指，所有犯案乘客均來自香港，並聲稱黃金屬自己擁有。然而，由於犯案手法相似，海關官員正將這類案件作為有組織犯罪案件進行調查。

報道提到，黃金作為避險資產，受中東局勢等因素影響，價格持續高企。據報道，現時一枚重達45公斤的金幣零售價約12億日圓（約6000萬港元）。

成田海關分局副局長齋藤克幸表示：「現時情況令人擔憂。我們絕不會放鬆警惕，將繼續與相關部門密切合作，加強執法力度。」