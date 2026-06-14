2026日本熊災釀4死　警扮黑熊模擬緊急獵殺　地方祭高薪徵求獵人

日本近來熊害頻傳，今年累計4人遭襲擊身亡。現在日本地方已經獲得授權，可以在緊急情況下，出動獵人射殺野熊，甚至還有「警員扮成黑熊」演練相關狀況。另一個問題，是日本的獵人越來越少了，面對人力斷層，地方政府提高報酬徵才。



岐阜縣山縣市近日出現一頭「黑熊」出沒，但仔細一看，這其實是由成年人扮演的假熊。原來這是當地政府、警察與獵友會共同舉辦的「緊急獵殺」演習，目的是為了因應日益嚴重的熊害問題，提升相關人員的應變能力。

日本近來熊害頻傳，地方已獲授權，可在緊急情況下，出動獵人射殺野熊，甚至還有「警員扮成黑熊」演練相關狀況。另一個問題，是日本的獵人越來越少了，面對人力斷層，地方政府提高報酬徵才。（圖/翻攝自YouTube@TVBSNEWS01）

日本熊出沒形式嚴峻 地方各組織積極應對：

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緊急獵殺制度是日本從2025年9月起推行的新措施，指的是在情況緊急、且沒有其他獵捕手段時，地方政府可授權獵人射殺野熊。這次演習模擬以無人機追蹤黑熊位置，再由市長下令開槍的完整流程。

山縣警察署署長桂川幸治表示，若實際發生熊出沒事件，可能會出現預期之外的狀況，因此將與相關機構及團體緊密合作，今後也會持續進行這類訓練。

然而，日本目前面臨的困境是，領有執照的獵人越來越少，地方政府不得不提高報酬來吸引人才。以鶴岡市為例，從今年度起，獵人成功捕獲熊的報酬已從8000日圓（約400港元）大幅提高到15000日圓（約750港元），而執行緊急獵殺時的出勤時薪，也從每小時4000多日圓（約200港元）調漲至11000多日圓（約550港元）。

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除了提高報酬之外，地方政府也大幅增列預算，補助民眾考取獵人執照、購買彈藥，同時管理並提供獵人訓練用的射擊場。鶴岡市農山漁村振興課課長齋藤優強調，目前只能仰賴獵友會執行這項任務，而這是一項非常危險的工作，必須給予相符合的合理評價與報酬。

今年以來，日本全國已有9個都道縣累計27人遭到野熊襲擊，其中4人死亡，熊害已成為地方政府亟需解決的棘手難題。

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