NBA總決賽︱紐約人再後上勝馬刺　Taylor Swift為首巨星見證封王

NBA總決賽Game 5，紐約人作客馬刺再次在全場大部分時間落後下，靠末段反撲擊敗對手，以場數4：1贏得今屆總冠軍，時隔逾半世紀，終將總冠軍帶回紐約。

就算是作客，席上依然星光熠熠，歌手Taylor Swift為首的一眾巨星再次為紐約打氣，球員年代與冠軍指環擦身而過的伊榮，亦親身見證愛隊頂登一刻。



NBA總決賽︱紐約人再後上勝馬刺，時隔逾半世紀終將總冠軍帶回紐約。（路透社）

NBA總決賽︱紐約人傳奇伊榮見證愛隊登頂。（路透社）

紐約人時隔53年再奪冠 名將伊榮感動見證

紐約人曾在1970年及1973年兩奪NBA總冠軍，至1990年代在主將伊榮領軍之下，先後在1994年及1999年兩度晉身總決賽，可是先後不敵火箭和馬刺，亦令這位90年代的明星中鋒15年NBA生涯顆粒無收。這位 63歲的紐約人傳奇心繫球隊，今年球隊逢關過關，他均到場支持。

作客面對馬刺，紐約人維持慢熱作風，首節只得13分，落後馬刺10分，半場仍以37：42稍為落後；第三節紐約曾落後15分，上去到第四節紐約人亦曾三度落後馬刺10分。比賽尚餘7分43秒馬刺仍以83：73領前，紐約人主將布倫臣在3分鐘內個人獨得10分領軍扳平83：83。

NBA總決賽︱布倫臣今場豪取45分，獲頒總決賽MVP。（路透社）

布倫臣第4節再發威 轟45分獲頒總決賽MVP

戰至88：88，布倫臣再得兩分後，紐約人接連在罰球線上得分，終以94：90贏波封王。布倫臣今場攻入45分，單是下半場已轟進29分，大熱當選總決賽MVP，賽後他感慨得哭了，「這是我夢想中的一切，這正是我來紐約的理由。」

紐約和布倫臣在今次系列賽完美展示他們是後上之王，繼Game 4創下落後29分反勝的歷史新一頁後，今場亦在大部分時間落後中反勝。布倫臣傲言，「每當人們看淡我們，我們必定會做點什麼來反擊。」

赫特：外人無法理解紐約人球衣的重量

這句話猶如他籃球生涯的寫照，身高1.88米的布倫臣身材在籃球員中並不標青，從大學年代到晉身NBA，一次又一次不獲看好，不過他從未放棄，與隊友努力爭勝，來到紐約後他與球隊一起逐年進步，今次在季後賽一路過關，總決賽遇上年輕而缺乏經驗的馬刺，布倫臣與一班經驗戰將隊友唐斯、安奴比、布歷捷斯、赫特聯手帶來冠軍指環。

赫特大談外人並不明白紐約人球衣的重量，「我們不會談論，但來自那件球衣的重量、期望和壓力很重。今天是我歷來感到最輕鬆的一天」，紐約等待這個冠軍足足有53年時間，圓夢一刻整個城市均在瘋狂慶祝，比賽在聖安東尼奧上演，遠在紐約的麥迪遜公園同在慶賀。

NBA專題︱Villanova三劍俠領紐約人復甦 班主狼來了竟成神預言

NBA總決賽︱雲班耶馬一臉失落。（路透社）

觀眾席再次星光熠熠 Taylor Swift為首巨星見證封王

馬刺22歲主將雲班耶馬未能一圓冠軍夢，直言每場比賽都是「我們犯錯，然後被對手狠狠懲罰」的場面讓他意想不到。

+ 3

紐約人的比賽再次吸引大量名人巨星，歌手Taylor Swift、性感女神 Sydney Sweeney、哈利王子（Prince Harry）悉數在場，基本上場場都到的紐約「鐵粉」、「甜茶哥」Timothée Chalamet、笑匠Ben Stiller、名導演Spike Lee當然全數在陣。Taylor Swift和Sydney Sweeney均非常投入，落力為紐約打氣，紐約人封王後與球迷一起瘋狂慶祝。