NBA｜特朗普祝賀紐約人奪冠　日前現身支持卻打瞌睡＋唯一敗仗

美國職業籃球聯賽（NBA）總冠軍賽正式落幕，紐約人（New York Knicks）以4：1擊敗聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）、睽違53年奪冠，除了紐約球迷陷入暴動，曾在總決賽第三場親自現身觀賽的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也在社群發文祝賀。



祝賀紐約人奪冠 特朗普發文：偉大的勝利

特朗普6月14日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示「恭喜杜蘭（Jim Dolan）和紐約人隊！！！這一年真是精彩萬分，更令人難忘的是：我們見證了無數令人難以置信的季後賽勝利，尤其是最近這4場，或許是籃球史上最偉大的4場勝利」。

此外，特朗普還點名多位紐約人球員，他表示：「今晚，1位超級巨星誕生了，他的名字叫布倫臣（Jalen Brunson），還有其他一些優秀的球員，包括唐斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）以及偉大的愛國者羅賓遜（Mitchell Robinson）！」最後還不忘高呼：「讓美國再次偉大！」

特朗普先前親自現身NBA總冠軍賽G3、與紐約人老闆杜蘭一同觀戰，他曾表示「我一直是紐約人的球迷，他們真的很棒，是支很棒的球隊」。縱使場上比賽精彩，特朗普當時仍被拍到在比賽期間雙眼緊閉、打瞌睡，另外G3也是紐約人在總冠軍賽唯一輸過的比賽，這個巧合引來不少球迷的訕笑。

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