NBA總決賽G4︱紐約人一度落後29分　安奴比最後1.2秒補籃絕殺馬刺

【NBA季後賽】紐約人隊在總決賽第4戰締造歷史！克服落後馬刺隊29分的劣勢，靠安奴比（OG Anunoby）終場前1.2秒關鍵補籃，以107：106逆轉勝，取得3：1叫糊優勢。



客隊上半場狂飆14記三分彈，帶27分優勢進入下半場，雙破總決賽半場最多三分球及客場最大領先分差門檻。然而主場軍展現驚人韌性，成功克服29分鴻溝，將波士頓塞爾特人於2008年創下的24分逆轉紀錄送入歷史。

馬刺帶住27分優勢進入下半場。（Getty Images）

NBA總決賽G4紐約人主場以107：106逆轉勝馬刺：

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回顧開局，地主中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）上場約1分鐘，便因對手挑戰策略吞下2犯退場。有評論指，此戰術讓雲班耶馬（Victor Wembanyama）首節免受干擾。隨後華素爾（Devin Vassell）與雲班耶馬單節合砍25分，帶領客隊大幅領先。

次節客隊射手群陷入瘋狂，夏柏（Dylan Harper）、卡素（Stephon Castle）與尚柏尼（Julian Champagnie）接連命中三分。美媒記者點出主隊防守頻漏人，讓對手打得極順手，半場結束客軍以76：49遙遙領先。

換邊後戰局出現轉折。球隊一哥布倫臣（Jalen Brunson）挺身而出，單節頻透過三分打（three-point play）與後撤步跳投撕裂防線。搭配安奴比火力支援，地主軍拉出13：0攻勢，第3節結束將落後縮小至15分。

紐約人球星布倫臣（白）率隊打出13：0攻勢。（Getty Images）

決勝節拉鋸戰更為激烈。最後2分多鐘，布倫臣飆進三分球逼近至1分差，隨後拋投得手逆轉超前。儘管客隊卡素在倒數38.8秒2罰全中討回領先，主隊仍未放棄。

最後5.7秒，布倫臣操刀最後一擊失手，但安奴比於剩下1.2秒時神奇將球撥進籃框粉碎對手生機，讓雲班耶馬全場24分、13籃板的「雙雙」表現白費。此外，流行天后Taylor Swift驚喜現身球場，傳聞她已預定該場地作7月婚禮地點，增添娛樂話題。

美國流行天后Taylor Swift（左）驚喜現身球場觀戰。（Getty Images）

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