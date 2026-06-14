特朗普80歲生日白宮豪辦UFC格鬥賽　惟民意低迷、天氣不佳

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為紀念美國建國250周年，將於當地時間14日在白宮南草坪舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）。身為資深UFC粉絲，特朗普為此耗巨資打造戶外八角籃賽場，並將其稱為「地球上最偉大的表演」。惟在大多數民眾反對和雷暴天氣下，賽事氛圍恐怕十分低迷。



據美媒報道，該賽事耗資超6000萬美元（約4.7萬億港元），新搭建了27米高特製鐵籃場館，取代白宮傳統復活節滾彩蛋活動區域。當中70萬美元（約550萬美元）用於賽後草坪修復。

現場能僅容納4000逾名近距離觀眾，内部配备了灯光、扬声器以及四块大型屏幕，預計另有8.5萬觀眾在場館周邊觀賽。

UFC公布白宮草坪外場館的3D示意圖。（圖/翻攝自X@UFConParamount）

活動飽受爭議而且一度面臨聯邦訴訟，但最終得以照常舉行。民調顯示，僅16%美國民眾支持白宮草坪舉辦格鬥賽的安排，46%民眾明確反對。

此外，天氣台預報賽事當日天氣不佳，預測當晚有強烈雷暴。UFC行政總裁懷特（Dana White，又譯白大拿）表示「已經厭倦聽到天氣預報」，強調賽事一定會進行，隨後他也承認，更傾向在室內體育館舉辦UFC赛事。