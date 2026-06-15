特朗普：以色列不應再對黎巴嫩發動襲擊　美伊非常接近達成協議

以色列軍方6月14日對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲，造成至少2死4傷。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在社交平台Truth Social發文表示，以色列不該在美伊接近達成協議之際對黎巴嫩發動襲擊，並要求以色列不應再對黎巴嫩發動任何攻擊。



特朗普稱，「今天早上針對貝魯特的攻擊本不該發生，尤其是在我們即將與伊朗達成和平協議的這一特殊時刻」。

特朗普指，以色列有權針對威脅進行自衛，但其所回應的襲擊規模極小且毫無意義，無人受傷或喪生，因此不應打亂美伊談判這項重要進程。

特朗普表示，「我們非常接近達成一項能為包括黎巴嫩在內的整個地區帶來和平的協議，各方都應保持克制」。他稱以色列不應再對黎巴嫩發動任何攻擊，而包括真主黨在內的任何其他方也不應再針對以色列發動攻擊。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）此前表示，14日襲擊之舉是回應早前真主黨向以色列北部發射三枚火箭彈的「公然違反停火」行為。