菲律賓稱中國制裁不友好　北京：兩國關係因菲防長此類人破壞

中國外交部6月11日宣布制裁菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）及其親屬。菲律賓政府12日稱中國相關制裁是「不友好行為」，特奧多羅表示將繼續履行自己的職責。同日，外交部再次回應菲方正是因為特奧多羅這一小撮不負責任的人，才導致中菲兩國關係惡化。



此前，特奧多羅稱中方提供的物資未能展現誠意，又指中方無論做甚麼都不能改變馬尼拉的態度，且宣稱菲律賓在領土和政治上受到「嚴重威脅」，因而智能挺身而出反對「中國的侵略」。

2026年5月31日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在香格里拉對話發表演講。（Reuters）

中國外交部批評指出，菲律賓國防部長特奧多羅多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止特奧多羅及其配偶、子女入境中國內地和香港、澳門，禁止中國境內的組織、個人與特奧多羅及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。

菲律賓政府對此強硬回應，稱該制裁是嚴重的「不友善行為」，指這類措施「將進一步加劇雙邊關係的複雜化」。特奧多羅則在12日早上發佈了一份聲明，表示他將繼續履行自己的職責。

2026年6月12日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）在受到中方制裁後發表聲明，表示他將繼續履行自己的職責。（X@dndphl）

中國外交部發言人林劍6月12日在例行記者會上表示，中方注意到了特奧多羅仍在顛倒黑白、攻擊抹黑，他的這些言行不是他所標榜的所謂維護本國尊嚴，而是撈取政治私利的作秀表演，正是他這樣一小撮人不負責任的肆意妄為，才會導致中菲的爭議激化、兩國關係惡化，並最終損害菲律賓整個國家和人民的利益。