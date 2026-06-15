美伊達成停火協議　特朗普：內塔尼亞胡該感恩　批對方缺判斷力

美國與伊朗6月14日分別宣布達成停火協議，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日批評以色列空襲真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩的據點，形容美伊和議或面臨糟蹋。特朗普更表示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）應該為美伊停火感恩，並認為對方是一位不好相處的人。



《以色列時報》14日報道，特朗普接受該報訪問時稱，美伊協議將確保船隻在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航行時不會被徵收任何費用。

特朗普提到，內塔尼亞胡非常難相處，認為對方應該為美伊同意停火感恩，指如果伊朗擁有核武，「以色列可能在兩小時內消失」。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛羅里達州會面。（Reuters）

不過特朗普接受美媒Axios電話訪問時，對內塔尼亞胡的看法就似乎更加嚴厲，稱以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）後，特朗普表示「為甚麼Bibi（內塔尼亞胡）他媽的攻擊？」形容自己非常不滿，所以向對方表達不滿，更批評內塔尼亞胡沒有「該死的判斷力」。

特朗普向Axios稱，假如以色列沒有空襲貝魯特，伊朗就已經簽署停火協議。他在社交平台Truth Social發文表示，以色列不該在美伊接近達成協議之際對黎巴嫩發動襲擊，並要求以色列不應再對黎巴嫩發動任何攻擊。

特朗普稱，「今天早上針對貝魯特的攻擊本不該發生，尤其是在我們即將與伊朗達成和平協議的這一特殊時刻」。

特朗普指，以色列有權針對威脅進行自衛，但其所回應的襲擊規模極小且毫無意義，無人受傷或喪生，因此不應打亂美伊談判這項重要進程。

特朗普表示，「我們非常接近達成一項能為包括黎巴嫩在內的整個地區帶來和平的協議，各方都應保持克制」。他稱以色列不應再對黎巴嫩發動任何攻擊，而包括真主黨在內的任何其他方也不應再針對以色列發動攻擊。

內塔尼亞胡早前表示，14日襲擊之舉是回應早前真主黨向以色列北部發射三枚火箭彈的「公然違反停火」行為。