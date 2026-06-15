世界盃｜日本天皇、荷蘭國王夫婦共觀「日荷大戰」　詮釋足球外交

2026年美加墨世界盃迎來日荷對決，起初日本隊兩度落後荷蘭隊，但在比賽末段扳平，最終兩隊以2比2握手言和，各得一分。該賽事不僅場上攻防亮眼，場外更因兩國王室共同觀戰、溫馨互動而成為一段佳話。



時值日本德仁天皇、雅子皇后出訪荷蘭期間，應荷蘭王室提議，荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）與王后馬克西瑪（Queen Máxima），邀請日本天皇夫婦在荷蘭皇家宮殿共進晚餐、隨後一同觀賽。

荷蘭國王透過個人社交平台Instagram，公開與日本天皇夫婦觀賽的畫面，四人還披著各自國家隊的頸巾面帶笑容合影，氛圍融洽溫馨，引起廣泛關注。

這是時隔23年，日本天皇再度與外國王室一同觀看世界盃賽事，上一次可追溯至2002年日韓世界盃。本次觀賽活動，也是日本天皇對歐洲進行國事訪問的亮點之一。

外界指出，一場勢均力敵的較量，搭配兩國王室友好互動，完美詮釋足球超越競技、連結國際情誼的獨特魅力。