世界盃｜杜魯多缺席加拿大賽事　陪天后女友Katy Perry支持美國隊

美加墨世界盃首輪分組賽開鑼，加拿大與美國兩隊在同日分途前戰。加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）並未前往多倫多為本國球隊迎戰波斯尼亞黑助威，反倒遠赴加州與其女友、美國女歌手Katy Perry觀看美國隊對決巴拉圭的賽事，此舉讓不少加拿大網友表示失望。



Katy Perry作為美國當紅女歌手，在美國對戰巴拉圭前的開幕式上登台表演。美媒指出，杜魯多此行是為陪伴女友Katy Perry。

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在比賽上半場，杜魯多與Katy Perry二人同坐洛杉磯體育場豪華包廂觀賽的畫面被拍下，兩人當晚幾乎形影不離，舉止親密自然。

據了解，兩場賽事開賽時間錯開，加拿大隊比賽於當地下午3點開球，與波斯尼亞交手，雙方最終1 比1握手言和；而美國隊賽事則在晚間9時打響，憑藉前鋒巴洛根（Folarin Balogun）兩球及對手一粒烏龍球，半場便以3比0領先，最終以3比1大勝巴拉圭。