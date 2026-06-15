美國歌手Oliver Tree巴西遇直升機意外喪生　終年32歲

巴西多間傳媒6月14日報道，美國歌手Oliver Tree在里約熱內盧（Rio de Janeiro）遭遇直升機相撞意外身亡，終年32歲；機上另外5人亦喪生。



《衛報》引述巴西多間傳媒指，事發於14日早上，一架載有5人的直升機於里約熱內盧西部上空與另一架載有1人的直升機相撞，機上6人全部喪生。

警方消息透露，其中一名死者為Oliver Tree，惟死者被燒至難以辨認，因此暫時未能正式公布所有遇難者身分。報道提到，當時與Oliver Tree同行的包括一名巴西音樂監製、一名阿根廷攝影監製，以及網上名稱為Gaspi的阿根廷YouTuber Gaspar Prim。

當局表示正調查意外原因，而其中一架失事直升機墜落地面一間泊有多架電動車的汽車行，導致20架車起火，其後火勢已經受到控制。

Oliver Tree以獨特的髮型及公眾形象深入民心，並以《Life Goes On》、《Miss You》及《Alien Boy》等歌曲走紅。其Spotify帳戶擁有超過1100萬名月費聽眾，而首本名曲的瀏覽量更逾7億次。

而在事發前，他正進行全球30國巡迴演唱，包括於4日在阿根廷布宜諾斯艾利斯表演，其後轉到巴西舉行演唱會。他曾於13日在網上分享在一個巴西社區踢足球的片段，惟卻成為最後身影。