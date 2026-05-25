日本7-Eleven創辦人鈴木敏文去世終年93歲　被譽為「便利店之父」

日本7-11母公司柒和伊控股（Seven & i）5月25日發布正式訃告，稱公司名譽顧問、前董事長兼行政總裁鈴木敏文已於18日去世，終年93歲。上世紀70年代，鈴木敏文率先在日本引進便利商店，並將其發展成為世界上最大的便利商店連鎖企業，因而獲得「日本零售之神」、「日本便利店之父」等稱謂。



日本放送協會（NHK）報道，柒和伊控股的訃告指，鈴木敏文於18日因心臟衰竭去世。應家屬要求，其葬禮將以僅限親人參加的私人形式舉行，追悼會則將於稍後舉行。

鈴木敏文出生於長野縣。1956年畢業於日本中央大學經濟系，曾就職於大型出版發行公司東販（Tohan）。1963年，他加入伊藤洋華堂，先後擔任銷售推廣和人力資源負責人，之後再升任董事。

2008年3月13日，鈴木敏文在日本東京歡迎新加入柒和伊控股集團的1,472名新員工。（Getty）

鈴木敏文後來從美國引進便利店模式，於1974年在東京江東區開設了日本第一間7-11便利店。報道指，這種24小時營業的模式當時在日本還不常見，其便利商店業務不久走上正軌。

鈴木敏文後來於1990年代初反向收購陷入財困的美國總部，將其作為子公司進行重組，最終發展成全球最大的便利商店連鎖企業。

公司集團旗下超市和家庭餐廳業務於2005年合併並成立柒和伊控股公司後，由鈴木敏文擔任董事長兼行政總裁，直到他2016年與選擇辭職。