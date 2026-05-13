NBA｜灰熊球星Brandon Clarke離世終年29歲　警方指或涉過量服藥

5月12日，NBA孟菲斯灰熊隊（Memphis Grizzlies）的前鋒奇勒（Brandon Clarke）突然離世，年僅29歲，其經紀人公司已證實此事。死因尚未公布。



據路透社報道，NBC洛杉磯報道稱，警方正在調查奇勒的死因，懷疑是吸毒過量（overdose），警方不懷疑有謀殺嫌疑。報道稱，洛杉磯消防局於11日（周一）下午5時接到911報警電話，稱奇勒遭遇緊急醫療情況，醫護人員趕到現場後宣布他已死亡。

2020年2月9日，美國華盛頓，孟菲斯灰熊隊的奇勒（Brandon Clarke）在Capital One Arena舉行的華盛頓巫師隊籃球賽中作賽。（網絡圖片）

灰熊隊在一份聲明中表示：「我們對布蘭登·奇勒的不幸離世感到無比悲痛。布蘭登是一位傑出的隊友，更是一位品格高尚的人，他對球隊和整個孟菲斯社區的影響將永遠銘記於心。在這個艱難的時刻，我們向他的家人和愛人致以最深切的慰問。」

奇勒在2023-24賽季因跟腱撕裂僅出戰6場比賽，本季也只打了2場。他因右膝傷勢缺席了本賽季初的比賽。 2025年12月中旬復出後，他在第二場比賽中又拉傷了右小腿。

4月1日，奇勒因四項指控被捕，其中包括持有和販運管制藥物。他還被控兩項駕駛違規行為，不當超車和超速逃逸。

奇勒自2019年NBA選秀會被俄克拉荷馬雷霆隊以首輪第21順位選中以來，生涯共出戰309場比賽（其中50場正選），場均10.2分和5.5個籃板。他在孟菲斯的首個個賽季就入選了NBA最佳新秀陣容。此後不久，他被交易至灰熊隊。

2025年2月11日，美國亞利桑那州鳳凰城，在足跡中心（Footprint Center）舉行的NBA比賽下半場，圖為正在參賽的孟菲斯灰熊隊15號球員奇勒（Brandon Clarke）。（Getty）

奇勒1996年生於加拿大的溫哥華。