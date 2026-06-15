美伊達成和平備忘錄　全面停火解凍千億資產　伊朗：取得重大勝利

美伊雙方6月14日敲定和平諒解備忘錄最終草案，達成全面停火共識。伊朗證實所有軍事行動即刻永久終止，並宣稱在伊朗在戰爭中「取得重大勝利」，後續將展開為期60天的終極協議談判。



伊朗高級官員透露，備忘錄涵蓋軍事、資產解凍及核問題等一些列議題。軍事方面，伊朗即刻重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）供商船通行，美國將於30天內解除對伊朗港口的海上封鎖。

資產方面，美方將分階段解凍伊朗約240至250億美元（約1881億至1958億港元）凍結資產，半數款項需於談判啟動前到位。核議題上，伊朗承諾維持核計劃現狀、不研發核武器，暫停鈾濃縮與核設施擴建，後續細節將在60天談判中敲定。

2026年6月15日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在採訪中談及美伊達成結束戰爭協議。（Reuters）

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）宣稱：「發動戰爭以實現邪惡目的的敵人已被徹底擊敗，伊朗在戰爭中取得了巨大勝利。」他還強調，後續談判與協議落地取決於美國是否履行承諾，若美方違約，伊朗將採取對應措施。

美伊雙方預計19日在瑞士正式簽署備忘錄。目前，美方承諾談判期間不新增制裁，後續按時程解除所有對伊制裁，並給予伊朗石油制裁豁免。