巴基斯坦宣布美伊框架協議後　國際油價應聲大跌

在巴基斯坦6月15日宣布美伊戰爭框架協議後，國際油價在亞洲交易時段顯著下跌。布蘭特原油下跌4.8%至每桶83.18美元，美國原油則跌5.6%至80.13美元。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體發文：「讓石油流起來！」



巴基斯坦總理夏巴茲謝里夫（Shehbaz Sharif）表示，正式簽署儀式將於6月19日在瑞士舉行。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在國營電視台證實，與美國的協議已最終敲定。協議的核心內容包括重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），該水道自2月28日美以空襲伊朗後實際上被封鎖，全球約20%的石油及液化天然氣通常經此運輸。

在巴基斯坦2026年6月15日宣布成功達成美伊戰爭框架協議後，國際油價在亞洲交易時段顯著下跌。布侖特原油下跌4.8%至每桶80.717美元。（Economic Trending）

能源市場分析師警告，協議缺乏具體細節可能為市場注入不確定性，本周油價或持續波動，海峽需先清除水雷，過程可能耗時數周至六個月，加上大量油輪積壓等候通行，石油運輸短期內難以恢復至戰前水平。

亞洲股市同日普遍上揚，日經225指數早盤上漲5.4%，韓國KOSPI指數亦升逾5.5%。亞洲地區因高度依賴中東能源供應，此前受油價高企打擊尤為嚴重。