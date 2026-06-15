美國伊朗達成和平協議：以色列終究被特朗普拋棄？

撰文：劉燕婷
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在特朗普（Donald Trump，又譯川普）高調宣布的美伊協議簽署日，黎巴嫩戰線再度震盪。

6月14日當天，以軍忽然對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲，宣稱擊斃黎真主黨通信聯絡部隊指揮官。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，這次攻擊是為回應真主黨稍早的「公然違反停火」行為；結果真主黨也隨後回擊，直接對黎南以軍發射導彈與無人機。

而這種發展一度衝擊美伊談判。例如伊朗談判代表、議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）就在社交媒體發文稱，「以色列對貝魯特南郊對襲擊再次表明了，美國要麼沒有履行承諾的意願，要麼沒有履行承諾的能力，繼續推進對話將變得不可能。」

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面。（Reuters）

顯然，這是因為伊朗始終堅持，黎巴嫩戰線必須納入當前的停火談判，而且美伊對於協議簽署本就存在溫差：相較於特朗普稱協議將於14日達成，巴基斯坦總理夏巴茲謝里托（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）也表示將在24小時內完成電子簽署，伊朗外交部發言人巴加伊（Esmaeil Baghaei）只是指出，協議接近達成，但不會在14日當天簽署。

不過最終，夏巴茲於6月15日在社交平台X上宣布：美伊已達成和平協議，雙方立即永久停止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩戰線。正式簽署儀式將於6月19日在瑞士舉行，「隨着協議的達成，調解員將在本週促成一系列會談。這些實施前的磋商將為技術性會談和正式簽字儀式奠定基礎。」

當然，關於備忘錄內容，美伊還是各有說法。例如特朗普表示，和平協議包括伊朗承諾不取得核武，以及立即重新開放霍爾木茲海峽，但目前並無迫切需要從伊朗移除核材料，可留待日後處理；伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則表示，諒解備忘錄文本將在正式簽署後公布，最終協議的談判將在60天內舉行並聚焦解除制裁，但如果對方「違約」，德黑蘭將採取相應措施。

顯然，在協議尚未簽署、甚至是後續60天談判結果出爐前，戰爭走向都存在一定不確定性。可是即便如此，當前成果依舊反映一個正面發展，那就是即便以色列希望戰事繼續，美伊主和派還是取得了階段性勝利，並且持續努力鞏固停火護欄。說得更直接，在美國以色列目標有所分歧的背景下，美國終究選擇了繼續停火談判，而不是被以色列綁上戰車。

2026年6月15日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在採訪中談及美伊達成結束戰爭協議。（Reuters）

以色列如何攪動停火

而以色列之所以有機會攪動停火，關鍵還是在過去美伊談判的反覆挫折。

眾所周知，戰爭遠因其實是美國、以色列、伊朗的長期安全困境：以色列與伊朗的代理衝突持續惡化、美國與伊朗的核協議談判原地打轉、美國與以色列的戰略綑綁無從掙脫。因此，不僅2023年的加沙戰火一路蔓延，最終外溢成當前的伊朗戰爭，就連4月7日成開始的美伊停火，也還是圍繞三大議題反覆撕扯。

第一是黎巴嫩戰線的未來安排。雖說在美伊宣布停火當下，伊朗並沒有把以色列撤出黎巴嫩當成必要前提，而是更多「寄希望於美國」，期盼華盛頓能夠勸阻以軍進攻，如此便能為真主黨留下復甦空間，保住「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的最關鍵樞紐。

圖片截取自以色列軍方於2026年5月26日發布的影片，據稱影片顯示真主黨目標在被以色列空襲前不久的畫面，地點位於黎巴嫩南部。（以色列軍方/路透社）

可是以色列明顯缺乏合作誠意，甚至是將黎巴嫩當成了美伊停火的「戰略補償」，既不肯撤軍，更在美伊談判期間反覆擴大攻勢。即便4月16日特朗普已經宣布以黎停火10天、又在後續不斷延長，甚至促成以黎代表赴美會談，以色列的進逼也始終沒有緩和跡象。

第二是相互鎖死的海峽僵局。4月7日各方同意停火兩週時，伊朗外長一度承諾重開海峽，可是停火開始後，德黑蘭隨即以「黎巴嫩戰線未停火」為由，拒絕履行承諾；到了13日，換成美國宣布封鎖伊朗港口，要迫使德黑蘭在核談判與海峽議題上讓步，不過效果差強人意；16日以黎宣布停火後，伊朗一度釋出善意表示開放商船通行，美國卻依然堅持封鎖港口，結果就是海峽繼續不通。而後種種零星衝突，又讓伊朗更加堅定控制海峽、不願讓步；大量船隻的反覆受襲與長期滯留，則成為掏空停火的一大隱憂。

2026年6月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，與伊朗的諒解備忘錄將於明日（本港時間14日）簽署，並補充說「備忘錄簽署後，霍爾木茲海峽將立即向所有人開放」。（Truthsocial@realDonaldTrump）

第三就是混沌不明的美伊談判。原本，核協議已因美國2018年的單邊退出搖搖欲墜，如今又因2026年的戰爭爆發，而被迫疊加各種困難情境，包括前述的黎巴嫩戰線與海峽危機，以及解除對伊朗制裁、解凍海外資產、進行戰爭賠償、「抵抗軸心」與導彈計畫等複雜議題，前景無疑更加撲朔迷離。

於是，在黎巴嫩、海峽、談判同步陷入僵局的背景下，升高局勢成了施壓破局的另類手段，停火護欄也因此反覆承受各方撞擊：5月4日，伊朗對阿聯酋與阿曼發射導彈和無人機；7日，美國對伊朗在阿巴斯港和格什姆島（Qeshm Island）的軍事目標發動攻擊；10日，伊朗無人機襲擊阿聯酋和科威特；25日，美國打擊伊朗境內的導彈發射場；27日，美國再對伊朗境內一處軍事設施發動空襲；28日，科威特攔截一枚伊朗彈道導彈；6月6日，美國再襲擊錫里克（Sirik）和格什姆島的海岸監視雷達站，引發伊朗對科威特、巴林的美國空軍基地發射導彈。接著，就是7日伊朗與以色列的直接交火，以及9日之後的美國伊朗再衝突。

顯然，在這種衝突情境下，以色列最大的施力點就在黎巴嫩戰線，以及遊說特朗普恢復攻擊，如此才有機會引爆大規模衝突，實現伊朗政權更迭。

2026年6月13日，從黎巴嫩納巴泰耶拍攝的照片顯示，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。 （Reuters）

美以戰爭目標持續分歧

可是即便如此，美國以色列的戰爭目標終究有所不同。

在最一開始，特朗普或許真的與內塔尼亞胡看法相近，認為大規模轟炸與斬首能夠推動伊朗政權更迭，所以貿然在2月28日開戰。但是伊朗隨後開始打擊海灣國家作為報復、同時封鎖海峽引發油價上漲，美國於是陷入進退不得的戰略兩難，畢竟在曾經有過伊拉克、阿富汗泥淖的背景下，大規模派兵有其政治與民意障礙；但長期僵局導致的油價不穩，又可能衝擊期中選舉民意，這就導致美國開始思索「半路跳車」的可能，並也因此與以色列發生分歧。

從特朗普的視角來看，基本上從4月停火開始，這位狂人總統的目標就已經從政權更迭改為達成有限協議，內容大體就是降低衝突烈度、重開海峽、確保伊朗在核問題上給出整體承諾，並且開放外界核查。而這種想法並非沒有現實條件，因為伊朗經濟需要復甦，所以不可能徹底拒絕合作換解除制裁、解凍資產的機會；海灣國家則渴望穩定，並希望海峽重開。

可是以色列不同。從一開始，特拉維夫的戰爭目標就是追求最極致的結果，也就是用政權更迭一勞永逸解決伊朗核計畫、鈾庫存、導彈能力、代理人網路。但這顯然不在特朗普當前的興趣範圍內，所以才有4月開始的美伊停火，並也導致以色列後續持續攪動黎巴嫩戰線，以及美國為達協議要求以色列克制。

2026年6月2日，美國、黎巴嫩和以色列代表在美國華盛頓特區舉行會晤。圖為美方代表。（Reuters）

當然，分歧不僅存在美以之間，也存在美國內部，例如對伊鷹派始終認為，任何協議都只會讓伊朗恢復元氣。可是問題在於，美國這次冒險同樣證明：用軍事形塑的戰爭目標，未必不能以外交、經濟施壓達徐徐圖之，而且後者成本與風險都更小。從當前情況來看，特朗普政府的重中之重，還是設法緩解海峽問題，同時向選民推銷「不戰而勝」的政治敘事。

這就給了伊朗絕處逢生的機會。因為德黑蘭發現，特朗普只想要協議，而非曠日持久的戰爭；而且通過戰爭期間總總操作，伊朗也已證明，自己無須徹底封鎖霍爾木茲海峽，而是僅靠威脅航行自由就足以擾亂市場，並向華盛頓施壓。甚至，伊朗也無需真正擊敗美國海軍，而是只需證明任何試圖打壓伊朗的舉動，都會讓各方集體付出代價，就能讓美國投鼠忌器。

這就導致了以色列的戰略困境：小規模協議或許對美國有利，對市場有利，對海灣國家有利，對特朗普也有利，卻不會讓伊朗的導彈、鈾庫存、真主黨瞬間消失。同時，特朗普往往只在宣布消息的那刻投入，卻對後續的繁瑣機制興趣缺缺，包括監督機制、時間表和技術條款。

因此在可見未來內，戰爭還是會有兩種可能走向。第一，不甘心的以色列再度挑動黎巴嫩戰線，繼續有限的打擊行動，伊朗可能為此憤而還手，談判與停火因此搖搖欲墜，戰爭可能復燃；當然，如果美國強勢壓制控場，情況也可能停在密集談判、強硬聲明反覆交織的緊張狀態。

2026年5月7日，黎巴嫩貝魯特南部郊區，一名男子看着救援人員在以色列昨日發動空襲的現場進行救援工作。（Reuters）

第二，繼續當前態勢，也就是美伊達成開放海峽、解凍資產的初步協議，如此油價得以穩定、特朗普能在政治上止血，核問題則留待後續談判解決，至於抵抗軸心與導彈計畫則被雙方有意識地跳過。顯然，這也是以色列極不樂見的發展。

因此協議與談判的後續走向，很大程度取決於美國對三方安全困境的調控，畢竟伊朗願意對話，但不願示弱；以色列希望美國採取一切必要措施，卻發現華盛頓對「終點線」的定義與自己不同。

美伊戰爭暴露特朗普政府多重致命短板美國和伊朗將簽署諒解備忘錄　雙贏可以各表　勝敗已經明碼標價不論美國伊朗何時簽署協議　戰爭都已打不下去？世紀IPO站在十字路口：SpaceX上市是新標杆還是一場荒誕？特朗普賊喊捉賊　扭曲「侵略」和「自衛」定義世界盃前夕美軍再炸伊朗　特朗普式「體育洗白」最傷美國？
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