美國伊朗達成和平協議：以色列終究被特朗普拋棄？

在特朗普（Donald Trump，又譯川普）高調宣布的美伊協議簽署日，黎巴嫩戰線再度震盪。



6月14日當天，以軍忽然對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲，宣稱擊斃黎真主黨通信聯絡部隊指揮官。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，這次攻擊是為回應真主黨稍早的「公然違反停火」行為；結果真主黨也隨後回擊，直接對黎南以軍發射導彈與無人機。

而這種發展一度衝擊美伊談判。例如伊朗談判代表、議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）就在社交媒體發文稱，「以色列對貝魯特南郊對襲擊再次表明了，美國要麼沒有履行承諾的意願，要麼沒有履行承諾的能力，繼續推進對話將變得不可能。」

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面。（Reuters）

顯然，這是因為伊朗始終堅持，黎巴嫩戰線必須納入當前的停火談判，而且美伊對於協議簽署本就存在溫差：相較於特朗普稱協議將於14日達成，巴基斯坦總理夏巴茲謝里托（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）也表示將在24小時內完成電子簽署，伊朗外交部發言人巴加伊（Esmaeil Baghaei）只是指出，協議接近達成，但不會在14日當天簽署。

不過最終，夏巴茲於6月15日在社交平台X上宣布：美伊已達成和平協議，雙方立即永久停止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩戰線。正式簽署儀式將於6月19日在瑞士舉行，「隨着協議的達成，調解員將在本週促成一系列會談。這些實施前的磋商將為技術性會談和正式簽字儀式奠定基礎。」

當然，關於備忘錄內容，美伊還是各有說法。例如特朗普表示，和平協議包括伊朗承諾不取得核武，以及立即重新開放霍爾木茲海峽，但目前並無迫切需要從伊朗移除核材料，可留待日後處理；伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則表示，諒解備忘錄文本將在正式簽署後公布，最終協議的談判將在60天內舉行並聚焦解除制裁，但如果對方「違約」，德黑蘭將採取相應措施。

顯然，在協議尚未簽署、甚至是後續60天談判結果出爐前，戰爭走向都存在一定不確定性。可是即便如此，當前成果依舊反映一個正面發展，那就是即便以色列希望戰事繼續，美伊主和派還是取得了階段性勝利，並且持續努力鞏固停火護欄。說得更直接，在美國以色列目標有所分歧的背景下，美國終究選擇了繼續停火談判，而不是被以色列綁上戰車。

2026年6月15日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在採訪中談及美伊達成結束戰爭協議。（Reuters）

以色列如何攪動停火

而以色列之所以有機會攪動停火，關鍵還是在過去美伊談判的反覆挫折。

眾所周知，戰爭遠因其實是美國、以色列、伊朗的長期安全困境：以色列與伊朗的代理衝突持續惡化、美國與伊朗的核協議談判原地打轉、美國與以色列的戰略綑綁無從掙脫。因此，不僅2023年的加沙戰火一路蔓延，最終外溢成當前的伊朗戰爭，就連4月7日成開始的美伊停火，也還是圍繞三大議題反覆撕扯。

第一是黎巴嫩戰線的未來安排。雖說在美伊宣布停火當下，伊朗並沒有把以色列撤出黎巴嫩當成必要前提，而是更多「寄希望於美國」，期盼華盛頓能夠勸阻以軍進攻，如此便能為真主黨留下復甦空間，保住「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的最關鍵樞紐。

圖片截取自以色列軍方於2026年5月26日發布的影片，據稱影片顯示真主黨目標在被以色列空襲前不久的畫面，地點位於黎巴嫩南部。（以色列軍方/路透社）

可是以色列明顯缺乏合作誠意，甚至是將黎巴嫩當成了美伊停火的「戰略補償」，既不肯撤軍，更在美伊談判期間反覆擴大攻勢。即便4月16日特朗普已經宣布以黎停火10天、又在後續不斷延長，甚至促成以黎代表赴美會談，以色列的進逼也始終沒有緩和跡象。

第二是相互鎖死的海峽僵局。4月7日各方同意停火兩週時，伊朗外長一度承諾重開海峽，可是停火開始後，德黑蘭隨即以「黎巴嫩戰線未停火」為由，拒絕履行承諾；到了13日，換成美國宣布封鎖伊朗港口，要迫使德黑蘭在核談判與海峽議題上讓步，不過效果差強人意；16日以黎宣布停火後，伊朗一度釋出善意表示開放商船通行，美國卻依然堅持封鎖港口，結果就是海峽繼續不通。而後種種零星衝突，又讓伊朗更加堅定控制海峽、不願讓步；大量船隻的反覆受襲與長期滯留，則成為掏空停火的一大隱憂。

2026年6月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，與伊朗的諒解備忘錄將於明日（本港時間14日）簽署，並補充說「備忘錄簽署後，霍爾木茲海峽將立即向所有人開放」。（Truthsocial@realDonaldTrump）

第三就是混沌不明的美伊談判。原本，核協議已因美國2018年的單邊退出搖搖欲墜，如今又因2026年的戰爭爆發，而被迫疊加各種困難情境，包括前述的黎巴嫩戰線與海峽危機，以及解除對伊朗制裁、解凍海外資產、進行戰爭賠償、「抵抗軸心」與導彈計畫等複雜議題，前景無疑更加撲朔迷離。

於是，在黎巴嫩、海峽、談判同步陷入僵局的背景下，升高局勢成了施壓破局的另類手段，停火護欄也因此反覆承受各方撞擊：5月4日，伊朗對阿聯酋與阿曼發射導彈和無人機；7日，美國對伊朗在阿巴斯港和格什姆島（Qeshm Island）的軍事目標發動攻擊；10日，伊朗無人機襲擊阿聯酋和科威特；25日，美國打擊伊朗境內的導彈發射場；27日，美國再對伊朗境內一處軍事設施發動空襲；28日，科威特攔截一枚伊朗彈道導彈；6月6日，美國再襲擊錫里克（Sirik）和格什姆島的海岸監視雷達站，引發伊朗對科威特、巴林的美國空軍基地發射導彈。接著，就是7日伊朗與以色列的直接交火，以及9日之後的美國伊朗再衝突。

顯然，在這種衝突情境下，以色列最大的施力點就在黎巴嫩戰線，以及遊說特朗普恢復攻擊，如此才有機會引爆大規模衝突，實現伊朗政權更迭。

2026年6月13日，從黎巴嫩納巴泰耶拍攝的照片顯示，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。 （Reuters）

美以戰爭目標持續分歧

可是即便如此，美國以色列的戰爭目標終究有所不同。

在最一開始，特朗普或許真的與內塔尼亞胡看法相近，認為大規模轟炸與斬首能夠推動伊朗政權更迭，所以貿然在2月28日開戰。但是伊朗隨後開始打擊海灣國家作為報復、同時封鎖海峽引發油價上漲，美國於是陷入進退不得的戰略兩難，畢竟在曾經有過伊拉克、阿富汗泥淖的背景下，大規模派兵有其政治與民意障礙；但長期僵局導致的油價不穩，又可能衝擊期中選舉民意，這就導致美國開始思索「半路跳車」的可能，並也因此與以色列發生分歧。

從特朗普的視角來看，基本上從4月停火開始，這位狂人總統的目標就已經從政權更迭改為達成有限協議，內容大體就是降低衝突烈度、重開海峽、確保伊朗在核問題上給出整體承諾，並且開放外界核查。而這種想法並非沒有現實條件，因為伊朗經濟需要復甦，所以不可能徹底拒絕合作換解除制裁、解凍資產的機會；海灣國家則渴望穩定，並希望海峽重開。

可是以色列不同。從一開始，特拉維夫的戰爭目標就是追求最極致的結果，也就是用政權更迭一勞永逸解決伊朗核計畫、鈾庫存、導彈能力、代理人網路。但這顯然不在特朗普當前的興趣範圍內，所以才有4月開始的美伊停火，並也導致以色列後續持續攪動黎巴嫩戰線，以及美國為達協議要求以色列克制。

2026年6月2日，美國、黎巴嫩和以色列代表在美國華盛頓特區舉行會晤。圖為美方代表。（Reuters）

當然，分歧不僅存在美以之間，也存在美國內部，例如對伊鷹派始終認為，任何協議都只會讓伊朗恢復元氣。可是問題在於，美國這次冒險同樣證明：用軍事形塑的戰爭目標，未必不能以外交、經濟施壓達徐徐圖之，而且後者成本與風險都更小。從當前情況來看，特朗普政府的重中之重，還是設法緩解海峽問題，同時向選民推銷「不戰而勝」的政治敘事。

這就給了伊朗絕處逢生的機會。因為德黑蘭發現，特朗普只想要協議，而非曠日持久的戰爭；而且通過戰爭期間總總操作，伊朗也已證明，自己無須徹底封鎖霍爾木茲海峽，而是僅靠威脅航行自由就足以擾亂市場，並向華盛頓施壓。甚至，伊朗也無需真正擊敗美國海軍，而是只需證明任何試圖打壓伊朗的舉動，都會讓各方集體付出代價，就能讓美國投鼠忌器。

這就導致了以色列的戰略困境：小規模協議或許對美國有利，對市場有利，對海灣國家有利，對特朗普也有利，卻不會讓伊朗的導彈、鈾庫存、真主黨瞬間消失。同時，特朗普往往只在宣布消息的那刻投入，卻對後續的繁瑣機制興趣缺缺，包括監督機制、時間表和技術條款。

因此在可見未來內，戰爭還是會有兩種可能走向。第一，不甘心的以色列再度挑動黎巴嫩戰線，繼續有限的打擊行動，伊朗可能為此憤而還手，談判與停火因此搖搖欲墜，戰爭可能復燃；當然，如果美國強勢壓制控場，情況也可能停在密集談判、強硬聲明反覆交織的緊張狀態。

2026年5月7日，黎巴嫩貝魯特南部郊區，一名男子看着救援人員在以色列昨日發動空襲的現場進行救援工作。（Reuters）

第二，繼續當前態勢，也就是美伊達成開放海峽、解凍資產的初步協議，如此油價得以穩定、特朗普能在政治上止血，核問題則留待後續談判解決，至於抵抗軸心與導彈計畫則被雙方有意識地跳過。顯然，這也是以色列極不樂見的發展。

因此協議與談判的後續走向，很大程度取決於美國對三方安全困境的調控，畢竟伊朗願意對話，但不願示弱；以色列希望美國採取一切必要措施，卻發現華盛頓對「終點線」的定義與自己不同。