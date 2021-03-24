東京奧運聖火傳遞起跑前夕再遇挫　廣末涼子黑木瞳退出火炬手行列

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-24 19:59

日本東京奧運的聖火傳遞將於3月25日開始，知名女星石原里美將出席起跑儀式，但這個長達121天、跑遍全國的聖火傳遞計劃再受挫，日本媒體報道，女星廣末涼子、黑木瞳也決定退出火炬手行列。

中日體育24日報道，廣末涼子原定4月在故鄉高知縣擔任聖火跑手，但因個人行程無法配合而決定退出。

東京奧運：圖為2016年10月6日，日本女星黑木瞳在韓國釜山出席活動。（Getty）

黑木瞳因擔心疫情退出

日本放送協會（NHK）23日報道，黑木瞳原定5月擔任福岡縣的聖火傳遞跑手。福岡縣表示，黑木瞳擔心她擔任跑手時，沿途可能會有人群聚集，恐難以實行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的防疫措施，因此決定退出。

在此之前，東奧已有多名知名藝人相繼宣布退出聖火傳遞，包括男團TOKIO、演員香川照之、常盤貴子、窪田正孝、齋藤工、玉城TINA等人。

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石原里美出席起跑儀式

日本女星石原里美將會出席25日的起跑儀式，其他官方形象大使也會現身，包括柔道運動員野村忠宏、殘奧射擊運動員田口亞希、以及搞笑藝人組合「三明治人」的成員伊達幹生和富澤岳史。

日本首相菅義偉23日則已表示他不會出席起跑儀式。

東京奧運：圖為2019年6月1日，日本女星石原里美在東京出席東京奧運的活動。（Getty）

聖火傳遞從福島縣足球設施J-Village開始，之後會用121天傳到全國各地，最終會於7月23日把火炬送到東京的開幕儀式中。