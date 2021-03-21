渡邊直美哽咽談「奧林Pig」內幕　新提案令她「啞口無言」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-21 19:32

因疫情延期舉行的日本東奧終於要在今年7月正式展開，不過近日卻爆出開幕式活動的創意總監佐佐木宏曾提案要女藝人渡邊直美扮成「奧林PIG」從天而降一事，讓日民眾痛罵，更引起國際關注報導，佐佐木宏道歉後辭職。

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渡邊直美在聽聞此事後，18日先是透過經紀公司發聲明，「覺得自己現在這樣的體態很好」，不過外界對此議論未停，19日渡邊直美特別透過個人YouTube頻道開直播談此事，透露東奧籌備小組最初真的有來找過她，而且是個她認為很帥氣的提案！

渡邊直美表示，其實最初她確實有接到東奧開幕式的表演邀約，當時是籌備小組中舞蹈老師MIKIKO團隊的提案，她表示內容是很帥氣的表演，如果能參加真的會很開心，但後來爆發新冠肺炎疫情，東奧延期，該提案也就沒了下文。直到最近才聽到有的新團隊的提案，竟是要她扮豬，讓她相當無語。

渡邊直美嚴肅表示看到「奧林PIG」一事成了國際話題，不希望讓外界認為日本是這樣的，她表示日本有很多創意人才，對於會冒出這樣的提案她也實在意外，坦言若該提案真的找上門來，「我肯定會拒絕，並且嚴正批評」，並稱「不懂扮豬的意圖，有這個必要嗎？」

渡邊直美還說到，或許有人會覺得她是諧星，沒有關係，但她認為這個身份和提案本身並無關聯。此外，體型的話題因報導不斷被提到，可能還會有人批評，讓她覺得會有很多人因此而受傷、痛苦，她認真看待此事，過程中一度哽咽，網友則紛紛表示支持她，讚她生活方式、思考方式都很好，表白「今後也會一直支持你！」

渡邊直美還在留言區寫道：「謝謝大家的評論！當然過去我也有過因為不成熟、無知的言行而傷人的時候。我也想告訴你們我並不是完美的人！真的很抱歉。感謝周圍的人讓我成長了！所以希望今後也能一邊積極向前跑，一邊大家一起切磋琢磨！謝謝大家！」

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