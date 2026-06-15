美伊達和平協議　中方歡迎　盼霍爾木茲海峽儘早恢復安全自由通行

美國、伊朗以及美伊談判斡旋方巴基斯坦北京時間6月15日確認，美伊雙方達成諒解備忘錄，定於19日在瑞士日內瓦簽署。中國外交部發言人林劍表示，中方對雙方就第一階段備忘錄內容達成一致表示歡迎，盼霍爾木茲海峽儘早恢復安全自由通行。



林劍在15日例行記者會上表示，霍爾木茲海峽是用於國際航行的重要海峽，恢復海峽局勢穩定符合地區國家和國際社會的共同利益，希望海峽儘早恢復安全自由通行，中方願同地區國家和國際社會就有關問題保持溝通。

林劍還指，中方希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄，希望相關各方堅持和平選擇，通過對話談判解決問題，並對巴基斯坦所做的斡旋努力表示讚賞。

林劍還表示，中方願同國際社會一道，為早日恢復中東海灣地區和平安寧繼續發揮積極作用。

圖為2026年6月11日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。 （WANA via REUTERS）

美伊14日達成和平協議，預計將於本周五正式簽署並確定後續安排，啟動60日談判以商定最終協議。

備忘錄詳細內容尚未正式公布。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，協議包括伊朗承諾不取得核武，以及立即重新開放霍爾木茲海峽。特朗普同時稱，目前並無迫切需要從伊朗移除核材料，並指出此事可留待日後處理。