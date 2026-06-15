伊朗傳媒披露諒解備忘錄14點內容　涵蓋黎巴嫩停火及解凍資金

據伊朗媒體6月13日報道，一名與伊朗談判團體有關的消息人士透露了美伊14點諒解備忘錄的細節，包括在黎巴嫩戰線實施即時永久性停火，以及在為期60天的最終談判期間，美方解凍240億美元（約1880億港元）的凍結資金。正式簽署儀式將於周五（6月19日）在瑞士舉行。



2026年6月15日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在採訪中談及美伊達成結束戰爭協議。（Reuters）

消息人士透露，該草案包含以下條款：

1. 永久、立即結束所有戰線（包括黎巴嫩戰線）的戰爭。

2. 美國承諾不干涉伊朗內政，尊重伊朗伊斯蘭共和國的主權。

3. 30天內完全解除海上封鎖。

4. 美國承諾從伊朗週邊撤軍。

5. 在伊朗的安排下，30天內重新開放霍爾木茲海峽。

6. 暫停對石油和石化產品銷售及衍生性商品的制裁，並允許伊朗完全使用其金融資源。

7. 美國及其盟國將提出重建計劃，總額至少3,000億美元（約2.35萬億港元）。

8. 為期60天的談判期，以就核問題達成最終協議，並完全取消美國的主要和次要製裁、聯合國安理會決議和國際原子能機構理事會決議。

9. 重申伊朗在《不擴散核武條約》中不生產核武的承諾。

10. 在談判期間，美國承諾不向該地區增派兵力，也不實施新的制裁。

11. 在為期60天的最後談判期內，解凍伊朗被凍結的240億美元（約1880億港元）資金，其中一半金額應在談判開始前提供給伊朗。

12. 建立監督機制以執行該協議。

13. 最終協議須經聯合國安全理事會決議批准。

14. 只有在伊朗一半被凍結的資金獲釋、石油制裁暫停、海上封鎖解除後，最終談判才會開始。最終協議將僅涉及濃縮鈾及其濃縮活動的處置、制裁解除以及伊朗的經濟重建計劃。關於伊朗導彈計劃及其對抵抗組織的支持的談判已被徹底從議程中移除。

協議將設立監督機制，最終文本須經聯合國安理會決議批准以及伊朗方面相關機構審查與最終定稿。