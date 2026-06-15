特朗普警告法國取消科技稅否則徵100%葡萄酒關稅　馬克龍拒屈服

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月15日在接受《紐約郵報》專訪時警告，若法國不取消針對美國科網巨頭的3%數碼服務稅，美國將「別無選擇」對所有法國葡萄酒及香檳徵收100%關稅。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）同日表態不會向特朗普的威脅屈服。



特朗普表示已直接向馬克龍表明立場：「他要做的就是取消這項銷售稅，否則我就不得不對所有法國葡萄酒和香檳徵收100%關稅。」美國市場佔法國葡萄酒業全球銷售額約五分之一，年值超過20億美元（約167億港元）。

馬克龍同日在接受法國電視台TF1的訪問時表示，這項數碼服務費「由歐洲人決定、由多個國家實施」，是該國法律的一部分，稱「歐洲人的法律不是美國決定的。」

這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

法國的數碼服務稅（又稱GAFAM稅）自2019年起實施，針對Google、Amazon、Meta、Apple等科技巨頭在當地的收入徵收3%稅項。去年該稅為法國帶來約7億美元（逾54億港元）收入。去年10月，法國國民議會曾以296票對58票通過將稅率提高至6%，後被部長級官員否決。時任經濟部長勒梅爾（Roland Lescure）曾警告，過度徵稅將招致美國「不成比例」的報復。

白宮發言人德賽（Kush Desai）引述2025年2月的總統備忘錄，強調美國企業不再「透過勒索式罰款和稅收來支撐失敗的外國經濟」。加拿大已於2025年擱置同類數碼稅，意大利亦正考慮廢除。英國則在現有對美貿易安排下保留其數碼服務稅。