伊朗外交部：霍爾木茲海峽免通行費 但將收取「服務費」
撰文：張涵語
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伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）6月15日（周一）表示，德黑蘭無意對使用霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費，但會收取海上服務費。而美國副總統萬斯（JD Vance）同日則向CNBC表示，美方希望霍爾木茲海峽在長期內保持免費通行。
綜合外媒報道，巴加埃表示，「我們一直強調，我們無意徵收通行費，但將收取航行服務費、環境保護費、船舶保險費，以及其他必要服務的費用」。巴蓋伊亦重申，儘管伊朗與美國簽署協議，但德黑蘭仍然對美方抱持着「深深的不信任」。
萬斯則在接受CNBC「Squawk Box」節目採訪時表示，「我們預計海峽將長期免收費用開放，而這正是我們將在技術談判中努力解決的問題」。
美國總統特朗普（Donald Trump）同樣表示，周五簽署的協議將免收費用開放霍爾木茲海峽，以換取美國結束對伊朗的海上封鎖。
據伊朗國家媒體透露，霍爾木茲海峽將開放為期60日的免收通行費，海峽在該期間結束後，將由伊朗與阿曼共同管理。
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