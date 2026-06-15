特朗普稱不急於取出伊朗核材料　允許進行低水平鈾濃縮

美國與伊朗和平談判達成協議，將於周五於瑞士簽訂諒解備忘錄。美國總統特朗普（Donald Trump）向《紐約時報》表示，美國將會與伊朗合作，逐步降低伊朗國內的濃縮鈾濃度，並指伊朗永遠受限於提煉低水平濃縮鈾，「不能用於軍事」。伊朗媒體指，這表態意味特朗普在伊朗「鈾濃縮歸零」的要求上讓步。



特朗普在訪問中指，一年前，美國向納坦茲、福爾多和伊斯法罕這三個主要核設施投擲了鑽地彈，而大部分高濃度濃縮鈾被埋藏在地下，美國並不急於取走這些核燃料。

《紐約時報》報道，特朗普表示美國會與伊朗合作，逐步降低濃縮鈾的純度，使其達到核能反應堆使用標準。然而特朗普並沒給出具體期限。

這張攝於2026年3月7日的衛星影像中，可以看到伊朗與美國、以色列爆發衝突期間，位於納坦茲（Natanz）的核設施情況。（Reuters）

特朗普稱，如果伊朗未能與美國達成最終的核協議，他將重啟對伊朗的軍事打擊，「或讓美國成為『中東的守護者』，以換取該地區20%的收入」。

他還指，美伊仍在就伊朗是否暫停鈾濃縮20年進行談判，並暗示他可能會接受15年的暫停期，但不想透過媒體探討。

報道引述特朗普稱，伊朗的鈾濃縮活動將永被限制在「無法用於軍事用途」的低濃度水平。

「他們永遠不能超過某個限度，」他說。但當被問及這個限度是否與奧巴馬時代的協議相同時——濃縮鈾純度限制在3.67%以下，他表示，只有這份新協議能確保以伊朗「永遠只能將鈾濃縮用於非軍事用途」。