美國官員：特朗普萬斯已與伊朗議會議長簽署諒解備忘錄

路透社6月15日（周一）引述美國高級官員報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及副總統萬斯（JD Vance）已以電子方式簽署美伊諒解備忘錄，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad ​Bagher Qalibaf）則代表德黑蘭簽署文件。特朗普隨後證實，協議已簽署完畢。



美國高級官員表示，美伊協議規定免費開放霍爾木茲海峽60日，並解除美國對伊朗封鎖。而協議細節將在未來24至48小時內公布。據悉，美方計劃在下一階段談判中維持目前的軍事部署，只有在簽署最終協議後才會考慮減少兵力。

圖為2026年6月11日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。 （WANA via REUTERS）

美方官員亦透露，解除對伊制裁並非與任何特定行為掛鉤，而是取決於伊朗是否「採取適當行動」，而以色列從黎巴嫩撤軍並非美伊協議的條件。官員表示以色列有權自衛，抵禦真主黨的任何攻擊。

伊朗外長則稱，美伊簽署諒解備忘錄後，雙方將舉行首輪談判。雙方計劃在在互不信任、違背承諾及過往經驗的基礎上，推進協議的談判進程與執行。