世界盃2026｜佛得角門將禾仙夏流下男兒淚　感慨母親因簽證費缺席

2026世界盃首輪分組賽6月15日出現暫時最大爆冷戰果，歐洲勁旅、2010年冠軍西班牙遭首度殺入決賽週的非洲球隊佛得角（Cape Verde）打成0比0平手，其中佛得角的門將禾仙夏（Vozinha）作出7次撲救，成功零封「狂牛」，並順理成章成為該場最佳球員。

禾仙夏賽後流下男兒淚，稱因為感慨母親無法負擔高昂的入境美國保證金，導致無法到場支持兒子出戰。



佛得角門將禾仙夏40歲首戰世界盃，更一戰成名。（Reuters）

《衛報》15日報道，禾仙夏受訪時表示，自己畢生努力爭取在世界盃上陣的時刻，指他在25歲才開始當職業足球員，如今已經40歲。他坦言曾有意掛靴，但最後為了世界盃的夢想而沒有放棄。

在葡萄牙甲組聯賽球會查維斯（Grupo Desportivo de Chaves）效力的禾仙夏成為佛得角正選門將長達13年，他提到自己賽後哭泣的原因，稱年少時與祖父母生活，惟他們在數年前離世，所以無法見到他出戰世界盃；而他和家人亦因為未能及時支付母親的簽證費用，因此沒法親身到場目睹兒子的出色表演。禾仙夏坦言希望母親可以在場，但對於自己的表現感到高興。

美國政府在今年1月將佛得角列入簽證保證金國家名單，意味當地公民到美國前，除了需要支付簽證費外，亦要額外負擔高達1.5萬美元（約11.7萬港元）的可退回保證金。禾仙夏的母親就因為這個規定而未能完成申請，錯過見證兒子在綠茵場上的英勇演出。

禾仙夏的世界盃「處子戰」獲外界一致好評，他謙虛地表示，全靠其他隊友的付出，自己才有今次成就，而隊友之間相處像家人，形容這是球隊最大的優勢。他承諾會繼續為國效力，並爭取在今屆賽事繼續有好表現，甚至晉身淘汰賽。