世界盃｜日本逼和荷蘭　球迷湧澀谷地標慶祝　網笑：難得不守規矩

2026美加墨世界盃足球賽（FIFAWorld Cup）火熱開踢，亞洲參賽國之一的日本6月15日對決歐洲強權荷蘭，雖然兩度被對手取得領先，但日本頑強地兩度追平，第二球更是在第88分鐘以頭錘破門，終場以2：2逼和荷蘭。精彩的比賽讓遠在東京的球迷都陷入瘋狂，甚至有不少人興奮地衝到澀谷著名的十字路口上慶祝，畫面曝光後令全網驚呼「日本人難得不守規矩」。



日本扳平荷蘭 球迷衝上澀谷十字路口狂歡

日本本戰上半場與荷蘭戰成0：0，下半場第51分鐘，荷蘭隊長、中後衛雲迪克（Virgil van Dijk）頭槌破網，但日本很快在第57分鐘靠著中村敬斗的進球扳平。荷蘭在第64分鐘又靠著前鋒森馬維爾（Crysencio Summerville）進球要回領先。在看似難逃敗局的困境下，日本在補時前第88分鐘靠著鎌田大地的頭槌破網、終場與荷蘭以2：2言和。

日本球迷興奮地衝上澀谷十字路口狂歡。（圖／翻攝自X@j13009ti1）

日球迷衝到澀谷十字路口慶祝 狂歡畫面曝光：

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根據日媒報道，本場比賽開踢時間雖然是日本當地時間6月15日清晨5時，不過仍有大批球迷聚集到酒吧觀看比賽，以東京澀谷為例，近200人湧入酒吧「The Public Stand」，店經理笑著說：「比賽是清晨，我原本還擔心沒人，但還好，顧客滿座。」

隨著日本在第88分鐘扳平荷蘭，激昂的情緒讓球迷賽後聚集在澀谷著名的十字路口，一邊慶祝、一邊大喊：「日本！日本！」名為井上智博的日本網友在X（前稱Twitter，推特）平台貼出影片，只見大批日本球迷衝到十字路口中央大肆慶祝，現場氣氛熱烈。Facebook粉專「喜愛日本Like Japan」也貼出第一人稱視角畫面，直呼「日本人難得沒那麼守規矩的時刻」。

Facebook粉專「喜愛日本Like Japan」貼出第一人稱視角畫面，直呼「日本人難得沒那麼守規矩的時刻」。 （Facebook/喜愛日本Like Japan）

日媒訪問的這些球迷中，1位50多歲的上班族表示：「我今天請假了！坐末班車到澀谷，在酒吧裏看比賽！」另1位30多歲的上班族則坦言「我早上請假來看球，現在準備要回去上班」，1位臉上畫著日本國旗的20多歲大學生則高喊：「好樣的！我認為這是場精彩的比賽！日本隊表現得相當不錯！」

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