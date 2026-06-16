世界盃2026｜伊朗首戰登場示威者場外聚集　揮舞反神權政府旗幟

伊朗6月15日在美國洛杉磯出戰2026世界盃（FIFA World Cup 2026）分組賽對決新西蘭的賽事，場外既有為他們打氣的球迷聚集，也有揮舞着反神權政府標誌及旗幟的伊朗裔美國人示威。



路透社報道，伊朗與新西蘭在場內進行比賽之際，大約有300至500名示威者在場外聚集。他們表示，自己不想觀看比賽，因為這舉動或會被視為支持德黑蘭的神權政府。

香港時間2026年6月16日，伊朗對決新西蘭的2026世界盃分組賽賽事於美國洛杉磯展開。（Reuters）

伊朗裔美國球迷則表示，他們的心情非常複雜，他們一方面對伊朗國家足球隊登上世界盃舞台而興奮，對神權政府過去鎮壓示威感到憤怒，另一方面又對美國數月來對伊朗的軍事行動感擔憂。

據路透社記者指，不少入場觀賽人士也帶有不同的反神權政府標誌入場，包括在示威期間具象徵意義的獅子太陽旗。

香港時間2026年6月16日，美國洛杉磯，伊朗出戰對決新西蘭的2026世界盃分組賽的賽事，場外有揮舞着反神權政府標誌及旗幟的伊朗裔美國人示威。（Reuters）

報道指，洛杉磯是伊朗境外最大的伊朗裔社區所在地，其中不少人在1979年伊朗伊斯蘭革命後逃離了伊朗。

伊朗曾威脅說，如果觀賽者攜帶非官方旗幟或高喊示威口號，德黑蘭方面將中止比賽；國際足協（FIFA）先前則表示，相關規則禁止觀眾攜帶或穿着具政治性質的旗幟、服裝。