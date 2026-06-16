以色列警惕美伊協議　內塔尼亞胡：「鬥爭尚未結束」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與伊朗達成結束戰爭的初步協議，給以色列敲響了警鐘，有人認為美國過早放鬆對德黑蘭的施壓，另一些人認為美以向伊朗發動戰爭是一個錯誤。



以色列高級官員正在權衡緩解對德黑蘭施壓可能帶來的後果，以及就黎巴嫩真主黨戰爭問題與美國產生裂痕的風險。

《華爾街日報》周一（6月15日）引述一名知情人士說，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正在緊急安排與美國總統特朗普會面，以設法化解雙方分歧。

美國和伊朗已通過電子方式簽署一份諒解備忘錄，正式簽署儀式定於周五（19日）在瑞士日內瓦舉行。美伊諒解備忘錄具體條款仍未對外公布。由於尚不確定特朗普究竟在協議中具體同意了甚麽，這加劇了緊張局勢。

圖為2025年12月29日，特朗普在海湖莊園會見內塔尼亞胡。（Reuters）

以色列上周末對貝魯特發動空襲，以回應黎巴嫩真主黨對以色列的襲擊，這幾乎導致美伊停火協議破裂，並引發白宮和調解方的緊急斡旋，力圖維持美伊協議進程。

特朗普接受《華爾街日報》採訪時批評了這次空襲，他還在社交媒體發文說，以色列必須停止在黎巴嫩境內的襲擊。這與美國6月初斡旋達成的停火協議相悖，6月初協議僅要求以色列在真主黨停止襲擊的前提下停止戰鬥。

伊朗國家媒體引述伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）說，美國有責任制止以色列在黎巴嫩的襲擊和侵略行為。

2026年6月7日，以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊，有建築物嚴重損毀。（Reuters）

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）駁斥了阿拉格齊的說法，稱以軍將無限期堅守在黎巴嫩的「安全區」，這是為了保護以色列北部地區居民。他還說，如有必要，以色列將獨自採取行動以阻止伊朗獲得核武器。

內塔尼亞胡15日召開新聞發布會時，拒絕批評美國和伊朗達成的初步協議。他說，以色列在伊朗的戰爭目標已基本實現，伊朗的戰爭生產能力已被削弱，經濟已經崩潰，核計劃也受挫。

不過內塔尼亞胡也說：「鬥爭尚未結束。我們將繼續保持警惕，並在必要時捍衛自己。」

以色列官員私底下表示，擔心特朗普已經同意的一項協議，可能為德黑蘭提供重建經濟所需的財政援助，卻沒有要求伊朗承諾交出濃縮鈾。

以色列前駐華盛頓大使奧倫（Michael Oren）說，以色列本希望這場戰爭能推翻或削弱伊朗政權，並在美國安全保護傘下，為以色列與更多阿拉伯地區夥伴建立外交關系鋪平道路，從而給中東地區帶來根本性的變化，如今卻出現嚴酷的落差。

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）紀念儀式。 （Reuters）

奧倫說：「如果伊朗獲得數十億美元資產的制裁豁免，它將重建軍事能力和代理人武裝，這將對美國在區內的威望造成巨大打擊，甚至可能造成不可逆轉的後果。」

許多分析人士打從一開始就認為以色列的希望不切實際。內塔尼亞胡現在正受到來自各政治派系的抨擊，他們認為內塔尼亞胡帶領國家卷入了一場錯誤的戰爭，而且對美以關係處理不當。

美國前國防部負責中東事務副助理部長夏皮羅（Daniel Shapiro）在社媒平台說：「以色列人對這一結果深感失望，但他們不應該感到驚訝。」

文章獲《聯合早報》授權轉載

