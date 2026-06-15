美伊議協未公布　以色列國內已炸鍋：糟糕的協議

美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）6月14日在社交媒體發文稱，美國和伊朗已經達成協議，將開放霍爾木茲海峽。伊朗方面15日凌晨也確認伊美停戰諒解備忘錄達成，並表示正式簽署儀式將於19日在瑞士舉行。



作為本輪衝突的始作俑者之一，以色列基本被美國排除在美伊談判之外。目前，美伊協議的完整內容尚未公布，以色列國內早已炸鍋。



《紐約時報》14日指出，在周日宣佈達成協議之前，各媒體披露的協議內容就引發了以色列各政治派別的批評和不滿，他們普遍認為該協議並未解決伊朗對以色列的「基本安全威脅」。

過去一年，以色列對伊朗發動了兩場戰爭，最近一場是二月下旬聯合美軍發起的軍事行動。但如今，以色列並未參與特朗普政府和伊朗的談判，正被排除在和平進程之外。

美國和伊朗官員此前表示，根據初步的諒解備忘錄，伊朗將重新開放對全球經濟至關重要的航道——霍爾木茲海峽，美國則將解除對伊朗港口的封鎖。雙方於4月達成的停火協議將延長60天。在此期間，雙方將致力於就伊朗核計劃以及美國取消對伊制裁展開詳細談判。

2026年6月15日，在黎巴嫩西頓，美國和伊朗達成協議後，流離失所的人們收拾行裝，準備返回他們在黎巴嫩南部的家園。（Reuters）

另據路透社14日報道，一名伊朗官員透露，根據諒解備忘錄草案，美國同意在達成最終協議之前不對伊朗實施任何新的制裁；達成最終協議後，美國和聯合國對伊朗的所有制裁將按照商定的時間表解除。美國將在特定時期內給予伊朗石油制裁豁免，允許德黑蘭出售石油並獲得收入。草案還提到，美國同意解凍伊朗250億美元的凍結資產。

《紐約時報》稱，美伊協議的內容和以色列在兩場戰爭開始時所設定的目標相差甚遠。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）最初宣稱，其目標是「消除對以色列的生存威脅」，這意味着要摧毀來自伊朗的所有核威脅以及其彈道導彈計劃，並「為伊朗人民推翻其政府創造條件」。

除此之外，以色列還要求德黑蘭方面停止支持對以色列抱有敵意的代理人武裝，包括黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝以及加沙地帶的哈馬斯。

面對這些已經披露的協議內容，以色列專家感到憂心忡忡，因為那些對以色列安全至關重要的議題在協議中隻字未提。

2026年6月13日，從黎巴嫩納巴泰耶拍攝的照片顯示，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。 （Reuters）

一位聽取了美伊協議簡報的匿名以色列人士，列舉了以色列對該協議的主要質疑：

第一，對於如何處理伊朗現有的濃縮鈾庫存沒有明確方案，對伊朗核計劃的約束力也不足，該協議似乎完全依賴於伊朗的善意。

第二，協議非但沒有為伊朗政府垮台「創造條件」，反而會讓資金重新流入伊朗國庫。

第三，協議沒有制定明確的機制迫使伊朗停止對其代理人的支持，但卻讓以色列暫停對黎巴嫩真主黨的軍事行動。

2月底美以對伊朗發動軍事打擊後數日，黎巴嫩真主黨向以色列開火。伊朗堅持認為，任何更廣泛的和平協議都必須涉及黎巴嫩衝突。以色列則一直試圖阻止將對伊協議與其針對真主黨的軍事行動直接掛鈎，但目前看來，以色列的影響力似乎有限。

2026年6月2日，美國、黎巴嫩和以色列代表在美國華盛頓特區舉行會晤。圖為美方代表。（Reuters）

《紐約時報》稱，以色列主流媒體《新消息報》的頭條新聞用「糟糕的協議」（Bad Deal）概括了以色列對美伊協議的普遍情緒。

曾任內塔尼亞胡代理國家安全顧問的雅各布·納格爾（Jacob Nagel）說：「無論發生什麼，特朗普總統總會宣佈勝利，一場徹底的勝利。」

納格爾14日在一次視頻簡報會上表示，在目前公開流傳的協議細節中，伊朗彈道導彈、伊朗扶持地區代理人武裝這兩大問題，甚至沒有被列入談判清單。

內塔尼亞胡的反對者們，言辭則更為尖鋭。

「從以色列的角度來看，這是一場災難，」以色列前國防部利伯曼（Avigdor Lieberman）14日在社交媒體上寫道。利伯曼曾是內塔尼亞胡的盟友，如今則是其嚴厲的批評者。

以色列議會反對黨領導人、前總理拉皮德（Yair Lapid）表示，他希望有關與伊朗達成協議的報道不是真的，「如果報道屬實，這將是以色列外交和安全政策最令人震驚的失敗之一。」

現任以色列政府官員則由於擔心激怒特朗普，選擇保持沉默。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

《新消息報》網站13日援引一名以色列高級官員的話說，美國和伊朗預計將於14日簽署的諒解備忘錄「不是一項好協議」。

「沒有人對此感到高興，」這位官員說，「我們明白，這對我們不利，也損害了以色列的利益。麻煩的是以色列無法影響它，它的聲音沒有被聽到。」

以色列全國大選預計將於今年10月下旬舉行，內塔尼亞胡正承受着來自執政聯盟內部以及政府外部批評人士的巨大壓力，他們要求其不要屈服於特朗普的指令。

然而，《紐約時報》指出，內塔尼亞胡一直不願公開反對特朗普，這在很大程度上是因為他一直將兩人之間的親密關係視為自己最重要的政治資本之一。

不過，就在媒體紛紛報道美國和伊朗達成協議之際，內塔尼亞胡又一次遭特朗普痛罵。

14日早些時候，以色列對黎巴嫩首都貝魯特發動襲擊。特朗普對以色列擾亂其議程感到尤為憤怒，他在接受美媒Axios採訪時表示：「這太糟糕了——我簡直不敢相信。就在我們原定簽署協議前一小時。」

「Bibi（內塔尼亞胡暱稱）為什麼要XX的發動這次襲擊？我當時氣炸了，我讓他知道，他XX的毫無判斷力。我讓他知道了這一點。」特朗普說。