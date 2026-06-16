美國最高法院駁進口商上訴　維持特朗普第一任期對華巨額關稅

美國最高法院6月15日駁回了一群進口商的上訴，拒絕限制總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅權利，維持其第一任期對中國價值數千億美元商品所徵收的進口稅。



本案爭議圍繞《一九七四年貿易法》（Trade Act of 1974）展開，業界聚焦總統能否依據其中第307條款，大幅調整第301條款對華的關稅。

特朗普最初僅對500億美元（約3916億港元）中國商品徵稅，旨在倒逼中方調整知識財產權相關做法，中方反制後，美方持續擴大範圍，2019年關稅覆蓋規模達3700億美元（約2.9萬億港元）。海關資料顯示，進口商每年需承擔超350億美元（約2741億港元）相關關稅成本。

2025年8月12日，圖為一名男子手持智能手機，屏幕上以粗體字顯示「關稅」（tariff）字樣，背景可以看見中國和美國的國旗。（Getty）

進口商主張，特朗普濫用第307條款許可權、規避第301條嚴格程式，而第307條款僅允許微調關稅，不支持大規模擴大徵幅，但聯邦上訴法院認定，條款未限制修改幅度。

美國司法部則強調，政府擴徵關稅完全符合國會立法初衷，屬合法授權行為。但在今年2月，最高法院曾裁定特朗普援引緊急權力加徵的全球關稅無效，與本次裁決形成明顯區別。